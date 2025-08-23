La Vía Láctea y Andrómeda en vía de colisión



Ahora mismo la vía Láctea mismo está inmersa en una interacción constante con Andromeda, su galaxia vecina, que se dirige directamente hacia nosotros y habrá un momento en donde ambas se fusionen en una colisión gigantesca.

Andrómeda es una galaxia espiral gigante, y cada vez está más cerca de la Vía Láctea, donde se ubica nuestro planeta. Aunque no hay nada de qué preocuparse: hace mucho que los científicos saben esto y se calcula que la distancia entre la Tierra y dicha espiral es de unos 2,5 millones de años luz. Además, el telescopio espacial Hubble, de la NASA, acaba de aportar un nuevo dato para la tranquilidad: ambas galaxias colisionarán 600 millones de años más tarde de lo previsto.

Las claves de este último descubrimiento de la agencia espacial, el dato más relevante es la primera toma de contacto entre la Vía Láctea y su vecina más próxima. ¿Cuál sería el resultado de dicha fusión? Es simple y a la vez complejo: ¿Termina formando una galaxia mucho mayor?.

La dinámica cósmica ha ido revelándose ante nosotros de forma paulatina, a través de los siglos y gracias a las mentes cosmonautas que han mirado más allá de lo evidente, es que ahora comprendemos un poco más sobre lo que sucede en el espacio infinito que llamamos Universo. Saber si vivimos en una realidad estática o no, ha sido uno de estos procesos reveladores, incluso el mismo Einstein pensó en algún momento que el Universo era estático, sin embargo, cuando Hubble demostró la expansión de este, la ciencia cambió de pronto. Entonces supimos que existía movimiento y que las galaxias danzaban entre sí a velocidades vertiginosas.

Nuestra percepción es engañosa, pues aunque mientras lee estas líneas pueda parecer que todo se encuentra en calma y quieto, la realidad es que justo ahora nos movemos a una velocidad promedio de 28.9 kilómetros por segundo, en una órbita elipsoide alrededor del Sol. Y eso es tan sólo el comienzo, pues el Sistema Solar a su vez se mueve a 220 kilómetros por segundo en la Vía Láctea.

Como bien podemos darnos cuenta, la dinámica del cosmos es misteriosa, desde las velocidades más pequeñas a las que podemos trasladarnos en tierra firme, hasta las más impetuosas de los objetos más grandes en el Universo, todo tiene movimiento. De hecho, la Vía Láctea que es nuestra galaxia huésped y su vecina Andromeda, también experimentan movimientos que determinan el curso futuro de ambas unidades estelares. Los astrofísicos predicen que se están acercando tanto que terminarán por colisionar una contra la otra.

Andromeda devorará a la Vía Láctea

Si bien ambas galaxias se encuentran separadas por una distancia colosal de 2.5 millones de años luz, esto no siempre será así y con el paso de los eones, la distancia se irá acortando cada vez más. Andromeda que es una galaxia igualmente del tipo espiral, tiene un diámetro de unos 220 mil años luz sin contar sus brazos. Es por lo tanto, mucho más grande que nuestra Vía Láctea, tanto en tamaño como en materia bariónica. Y es justamente por esto que los astrofísicos creen que habrá un momento en la historia cosmológica que Andromeda terminará por devorar a nuestra galaxia y se fusionarán en una misma que ya han llamado anticipadamente ‘Milkomeda’ o ‘Milkdromeda’. Tantos sus planetas, estrellas y hasta sus agujeros supermasivos al centro de ambas, terminarán dentro de una danza violenta que culminará con la fusión de ambas.

Por supuesto que estamos hablando de tiempos cosmológicos y nuestra presencia efímera, no verá la fusión de las dos grandes galaxias espirales. Pese a que Andromeda se precipita hacia nosotros a una velocidad vertiginosa de más de 100 kilómetros por segundo, la gran distancia que existe entre ambas galaxias hará que la colisión demore todavía unos 4 mil millones de años. Puede observar una simulación del gran choque en la caja de abajo.

En ese sentido, podemos estar tranquilos de no ser partícipes de tal escenario catastrófico. Además, para aquel entonces el Sol ya habrá alcanzado su actividad máxima, calentándose tanto, al punto de terminar con todo indicio de vida en la Tierra. Sin embargo, pensar que una gran colisión entre dos galaxias pueda involucrar a la Vía Láctea, no deja de ser asombroso; los movimientos del cosmos son simplemente misteriosos.

