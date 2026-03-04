POR LEANDRO MAGNABOSCO

Con la presencia de representantes de todos los equipos, la UAR lanzó oficialmente la temporada que buscará suceder el histórico título de Marista RC. El certamen más federal del país comenzará el 28 de marzo.

Rosario, en el Hotel Presidente (Corrientes 919) recibió a los capitanes de los equipos para el lanzamiento de una nueva edición del Torneo del Interior (TDI) Copa Zurich, el campeonato que une a los clubes de todas las uniones de la Argentina. Tras un 2025 que quedó en la memoria por la primera consagración de Marista RC (Mendoza) en la categoría A y el festejo de Tucumán Rugby en el nivel B, las expectativas para este año están por las nubes.

El calendario: fechas clave para el inicio

La acción oficial comenzará el sábado 28 de marzo. Esa jornada marcará el debut de la 23° edición del Torneo del Interior A y el inicio de las reválidas para el 20° Torneo del Interior B.

• Inicio del TDI A: 28 de marzo.

• Gran Final TDI A: Sábado 3 de octubre.

• Definición del TDI B: El fixture se confirmará una vez concluidas las reválidas iniciales.

El campeón del TDI A obtendrá, como es habitual, el pase directo a la gran final del Nacional de Clubes Masculino, el máximo escalón de la competencia de clubes en el país.

Un formato consolidado

Durante la presentación, Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, destacó la continuidad del sistema de competición implementado el año pasado:

«Continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen. Es un torneo que crece año a año, no solo en nivel de juego sino en la valoración de los clubes respecto a la planificación y las oportunidades generadas».

Historia y mística: el dominio de Rosario y Córdoba

Desde su creación en 1998, el Torneo del Interior se ha convertido en el trofeo más codiciado por los clubes de las provincias. Duendes de Rosario se mantiene como el máximo exponente histórico con 5 títulos (2003, 2009, 2012, 2013 y 2022).

Sin embargo, en las últimas temporadas la paridad ha sido la norma. Los recientes festejos de Tucumán Lawn Tennis (2024) y Marista RC (2025) demuestran que el poderío del rugby federal está más repartido que nunca.

Tabla histórica de campeones (Últimos 5 años – TDI A)

Año Campeón Unión

2025 Marista RC Mendoza

2024 Tucumán Lawn Tennis Tucumán

2023 Universitario Tucumán

2022 Duendes Rosario

2019 GER Rosario ​ ROSARIOPLUS