¿Qué dice la ciencia sobre la rutina matutina? Cuando referimos una rutina no hablamos de los pasos para empezar bien el día. La ciencia reconoce que el estrés, la ansiedad y la depresión pueden interferir con nuestro sueño y hacer que sea más difícil despertar por la mañana.

Para algunas personas despertar es uno de los momentos más difíciles, muchos incluso duermen mientras toman una ducha, sin embargo no es ningún secreto que existe un proceso para que levantarse sea más fácil y menos desagradable, así sea placentero para tu día.

Pareciera que empezar el día con una rutina es equivalente a dar disciplina, perseverancia y vitalidad, en realidad se trata de hacer que nuestro cerebro asocie cuando termina la etapa de sueño y empieza ha activarse, llamada inercia del sueño.

Mientras más profundo durmamos, los efectos de la inercia del sueño son más acentuados puede durar entre 20 y 30 minutos después de despertarse, para combatir este problema, los expertos siguieren 3 pasos importantes.

Rutina de 3 pasos para cada una de tus mañanas

De acuerdo con Andrew McHill, director del Laboratorio de Sueño de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón durante el tiempo que dura la inercia del sueño, el cerebro permanece realizando funciones que son exclusivas de cuando estamos durmiendo.

Es decir, durante este proceso existe “torpeza” caracterizada por una acentuada reducción de la vigilancia, un incremento de la somnolencia y un rendimiento cerebral deficiente, ante ello recomienda la siguiente rutina:

Crear un hábito de sueño

Si bien parece una rutina habitual o consejo regular, se trata de establece un horario de sueño regular. Sabemos que puede parecer complicado si la rutina laboral o de hogar son complejos, pero debido a ello, se recomienda fijar horas específicas para acostarse y levantarse (aún se puede despertar más tarde) así entrenar al cuerpo para que despierte de manera más natural.

Usar la luz natural

De acuerdo con el especialista, es importante dejar las cortinas abiertas para que la luz del sol entre en la habitación por la mañana pues la luz es un potente regulador de la melatonina, la hormona que controla el sueño y la vigilia. Evita el celular a primera hora o en cuanto tus ojos abran, podrías provocar que tu cerebro asocie un tipo de confort diferente (como un tiempo para pasar el rato).

Incorpora actividades a tu mañana

Escuchar música suave o disfrutar de una taza de té, puede hacer que el proceso de despertar sea menos temido y algo que esperes con gusto. Si eres de los que se levanta todo apresurado procura dejar tus cosas arrimadas por la noche antes de dormir, así al despertar la presión por “sacar copias” “planchar tu ropa” aliviara la tensión de hacer.

Incluso puedes poner tu canción favorita como alarma, deja programada la cafetera o deja un vaso de licuado o jugo desde la noche, así podrá ser lo primero que tomes al despertar.

¿Qué hacer si no funciona?

El especialista sugiere consultar a un especialista en sueño para descartar posibles trastornos o problemas que puedan estar afectando tu descanso.

Por Perla Vallejo. Ecoosfera