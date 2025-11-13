La revancha de la ganadería: “Lo que parece un boom recién está empezando, no sabemos cuál es el techo”





“Los ganaderos están ganando la revancha”, señaló este jueves el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, al formar parte de la apertura del 4° Congreso Federal Ganadero que comenzó en la Bolsa de Comercio de Rosario, organizado por el Rosgan, y con más de 900 inscriptos.

De esta manera, Iraeta se refirió al excepcional momento que está pasando la producción de carnes, con precios récord a nivel mundial, que ponen a Argentina, un proveedor natural de este alimento, en una circunstancia ideal.

Las palabras de Iraeta fueron además para de alguna manera responder al lema del Congreso: “La revancha de la ganadería”, donde diversos analistas hicieron foco precisamente en los indicadores que muestran por qué esta tendencia de crecimiento del mercado internacional de carne no es una burbuja, sino una realidad que llegó para quedarse durante varios años.

“LA GANADERÍA ARGENTINA VUELVE A SER PROTAGONISTA”

Además de Iraeta, el panel de apertura estuvo encabezado por el presidente del Rosgan, Walter Tombolini, junto al titular de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni; el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

Luego de que Tombolini resaltara los logros alcanzados en el último tiempo con el mercado ganadero, Simioni destacó que “hoy la ganadería argentina vuelve a ser protagonista” y valoró que un congreso de este tipo “es una señal de que el país tiene una oportunidad concreta para transformar una coyuntura única, con precios históricos en la invernada y la faena, en crecimiento real y sostenible”.

Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario

Por su parte, Iraeta aseguró que desde el Gobierno nacional buscan llevar adelante políticas para que la ganadería “sea una potencia”.

“La eficiencia y todo eso se mejora gracia al trabajo de ustedes y cuando los gobiernos dejan de intervenir, de poner cupos, de decir lo que tenemos o no tenemos que hacer”, resaltó el secretario.

Allí fue que agregó: “Los ganaderos están ganando la revancha de la ganadería” e invitó a los asistentes a “ir a los corrales”.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca

Por su parte, Mántaras llamó a trazar una hoja de ruta con políticas ganaderas en conjunto entre la Nación y las provincias para enfrentar los desafíos del sector.

“Claramente los ganaderos son sobrevivientes. Hay que recuperar stock, lograr eficiencia productiva. Hay mucha innovación que en agricultura se ha visto con más potencia y en ganadería está más retraída, tenemos necesidad de infraestructura, hay cuestiones climáticas complejas”, expresó.

UN “BOOM” GLOBAL

Luego, fue el consultor Víctor Tonelli el encargado de azuzar más aún más este entusiasmo que hay sobre el sector ganadero.

“Estamos iniciando un proceso que nos va a lleva a momentos extraordinariamente buenos, que no vivimos en el pasado. Es una nueva era de la ganadería”, afirmó sin vueltas Tonelli.

Desde su punto de vista, “lo que parece que es un boom, recién está empezando y queda mucho por construir y mucho por disfrutar”.

Los motivos de este panorama se relacionan con una demanda que crece de manera significativa y de la mano de consumidores que habitualmente no requerían carne vacuna como Asia, Medio Oriente y el norte de África.

Con exportaciones en gran cantidad, ahora la carne argentina busca en China elevar la calidad

Tonelli calculó que ese grupo excede los 3.500 millones de habitantes y que hace 20 años atrás representaba apenas el 23% del comercio mundial o importación de carne de todo origen, mientras que a 2024 ya significaban el 64% de las exportaciones de toda carne del mundo, y al cierre del 2025 será aún más.

En tanto, mencionó como un segundo factor que “después de estar bajo la sombra de los multiprocesados vegetales, de pronto los jóvenes han descubierto que las proteínas animales son buenas”.

“Ahí vemos la enorme oportunidad que tenemos para crecer”, resumió. En ese marco, la “locomotora de compra” es China, pero citó otros mercados donde hay mucho margen para crecer y a los que hoy nuestro país prácticamente no atiende o representan menos del 1% de las ventas, como Corea, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas y Arabia Saudita.

LOS PRECIOS, SIN TECHO

De allí que, para Tonelli, la escalada de precios no parece que vaya a tener un final en el corto plazo.

Según el consultor, octubre registró “niveles extraordinarios”, en un contexto en el que hace 20 meses que vienen subiendo de manera permanente.

“Si creen que en octubre tocó techo, los desafío a ver noviembre. Todavía no sabemos cuál es el techo. En valores constantes octubre es el mes más alto en los últimos 35 años. Esto no es un boom, es un cambio absoluto con la tendencia que está en el mundo”, insistió.

Aquí volvió a mencionar el caso de China, que consumía apenas 4 kilos por habitantes por año, cuando ahora ya son 8. “¿Creen que China llegó al techo? Ni se lo imaginan. La pregunta es quién los va a proveer”, disparó y rápidamente contestó: “Vamos a estar ahí”.

Además, habló de la situación en Estados Unidos y mencionó que el país de mayor volumen de producción del mundo está con el stock bovino más bajo de los últimos 74 años. Asimismo, duplicó las importaciones de años precedentes, transformándose en el segundo país importador del mundo.

“Lo que está pasando en el mundo es para entender, estamos iniciando un proceso que nos va a llevar a momentos extraordinariamente buenos, que no vivimos en el pasado”, reiteró.

“Quisiera agradecerle a Trump”: Milei confirmó el acuerdo para cuadruplicar exportaciones de carne a EE.UU.

En este marco, valoró que el Gobierno argentino “ha generado el punto más importante de todo lo que ha hecho, prohibiendo prohibir exportaciones”, porque “eso hace que empecemos a tomar vuelo y entender que podemos ser parte de lo que está pasando en el escenario internacional”.

La clave ahora es que las mejoras macro bajen a la micro, de manera que el crédito comience a fluir a tasas competitivas y plazos adecuados para la actividad.

“Aparecieron, pero a cupos muy chiquititos. Eso frena el inicio del proceso de recuperación de stock. Va a llegar, en marzo, va a ocurrir y cuando ocurra se clava la oferta y la primera víctima es el precio, para el consumidor, para nosotros es un activo. Creo que podemos estar faenando un millón de cabezas menos. Mitigada por un mayor peso de faena que no dudo que va a ocurrir, 250 kilos de res estimo. Serán 200 mil toneladas menos. Un montón”, estimó.

Como la ganadería es un proceso de ciclos largos, Tonelli completó: “Esperen un 2026 y 2027, los procesos son largos, en donde todo se recompone, modelo, estrategias, cadena forrajera, cambio de genética, pesos finales, recría. Por lo menos llevará dos años para empezar a ver resultados. Dos años donde la oferta correrá detrás de la demanda y los precios van a ser para comer pocholo”, cerró.

