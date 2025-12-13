La primera del país: la Municipalidad de San Lorenzo abonó el medio aguinaldo



La administración municipal acreditó este sábado 13 de diciembre la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores municipales. Pagar con tanta antelación es un sello de la gestión Raimundo, gracias a las cuentas ordenadas y un presupuesto sin déficit.

Este sábado 13 de diciembre la Municipalidad de San Lorenzo abonó a los trabajadores la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) del año 2025, que ya lo vieron impactada en sus cuentas bancarias.

Nuevamente, el municipio sanlorencino se posiciona como el primero a nivel nacional en garantizar este derecho laboral, una política sostenida a lo largo de la gestión del intendente Leonardo Raimundo. Aunque ya se ha convertido en una práctica habitual, sigue siendo un hecho digno de destacarse, especialmente en el contexto de la compleja situación económica que atraviesa el país.

“Contamos con los recursos necesarios y los gestionamos con responsabilidad, sin recurrir a endeudamiento y respetando una premisa fundamental: no gastar por encima de lo que se recauda. Es decir, la Municipalidad de San Lorenzo no tiene déficit. Esta política de austeridad se traduce en resultados concretos, como la posibilidad de abonar el aguinaldo de manera anticipada y cumplir puntualmente con todos nuestros compromisos”, señaló Raimundo.

