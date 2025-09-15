La preocupación por la garrapata no cesa en Entre Ríos: “Necesitamos instrucciones claras del Senasa”





Desde hace varias semanas, las entidades agropecuarias que representan a los productores ganaderos de Entre Ríos vienen alertando de manera continua sobre un problema sanitario que se ha disparado este año y que tiene muy difícil control: la proliferación de garrapatas bovinas.

Este sábado, surgió una nueva advertencia al respecto, en este caso desde una de las instituciones que representan a las razas bovinas: la Asociación Argentina de Angus.

En la localidad de Federal, se realizó la tercera jura fenotípica de la Prueba Pastoril del Litoral y allí el director de Angus del Litoral, Manuel Olarra, advirtió sobre la gravedad del avance de la garrapata en la región.

“Estamos con un problema muy serio que debemos tomar con rigidez y seriedad. Los productores tenemos que cumplir con traslados y baños, y necesitamos instrucciones claras de SENASA y de las fundaciones”, enfatizó.

Y agregó: “Actualmente, traer terneros del norte al sur de Entre Ríos requiere de una logística sanitaria ajustada, para impedir la propagación de la garrapata”, enfatizó.

LA GARRAPATA BOVINA, UNA SITUACIÓN QUE PREOCUPA

LA GARRAPATA BOVINA, UNA SITUACIÓN QUE PREOCUPA

Cabe recordar que, a principios de agosto, fue la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las primeras en alertar al respecto, durante la Expo Rural de Villaguay.

“La situación actual es muy preocupante y estamos a tiempo de tomar decisiones, con la plena conciencia que más adelante en el tiempo será más costoso y durará más en el tiempo. Necesitamos un trabajo concienzudo, tenaz y sincero para volver a tener la situación bajo control”, subrayó Nicasio Tito, titular de FARER.

“La situación es muy preocupante”: en Entre Ríos piden medidas para frenar a la garrapata

En tanto, el presidente de CRA, Carlos Castagnani, puntualizó que “la garrapata no solo es un problema sanitario, sino también económico y productivo”, y llamó a una acción coordinada y urgente para evitar que se profundice la crisis sanitaria en la región.

Pocos días después, Tito insistió al respecto: “Si no tomamos conciencia de esta situación, la garrapata va a llegar al Obelisco”, dijo en diálogo con Valor Agro Radio por LT 7 Radio Provincia de Corrientes.

Entre otros aspectos, marcó las pérdidas económicas que esta situación genera. “Los arrendamientos de campos que oscilaban en tres, cuatro kilos de novillo, hoy no te pagan ni un kilo porque tenés que deshacerte de la vaca y a su vez vender el campo porque es improductivo”, mencionó.

“Es una situación de catástrofe: si no se toma conciencia, la garrapata va a llegar al Obelisco”

PRUEBA PASTORIL EN EL LITORAL

Pero más allá de la garrapata, desde la Asociación Angus celebraron que más de un centenar de personas asistieron a cada jornada de la prueba fenotípica, consolidando el interés de productores y criadores por este programa que evalúa en condiciones pastoriles el desempeño de los reproductores Angus.

“Estamos muy contentos porque terminamos la última jornada fuerte de esta prueba pastoril, con gran acompañamiento de la región. Esto es distinto a una exposición: aquí los toros conviven casi un año bajo las mismas condiciones, con tres juras a distintas edades. Llegarán muy bien al remate del 30 de septiembre en la Sociedad Rural de Federal”, señaló Olarra.

Ese día se realizará el remate final de los toros de la Prueba Pastoril, acompañado por el Concurso de Hembras “Manico Camaño” y la venta de hembras Angus inspeccionadas por la Asociación.

En este marco, Olarra también resaltó la fuerza con la que la raza se ha consolidado en Entre Ríos y provincias vecinas.

“El Angus ha entrado con mucha fuerza en toda la región gracias al esfuerzo de criadores y cabañeros. Tenemos que aprovechar este momento de la ganadería argentina, con condiciones internacionales que favorecen la colocación de nuestra carne en el mundo”, comentó.

Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de seguir trabajando en atributos de calidad y tipificación de la carne, así como en aumentar el peso de faena para mejorar la competitividad frente a otros países.

Con información de INFOCAMPO

