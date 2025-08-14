La polémica respuesta de la IA de Elon Musk que reavivó el fuego político en Washington
Grok, el chatbot de Elon Musk, volvió a estar en el centro de la controversia tras señalar a Donald Trump como “el criminal más notorio” de Washington D. C. La declaración, emitida en la red social X, plantea preguntas sobre los límites de la inteligencia artificial y su papel en el debate político estadounidense.
Nota original en: GIZMODO