La Municipalidad reconoció la labor profesional y solidaria de los farmacéuticos sanlorencinos



El Ejecutivo municipal y el Concejo declararon de Interés el Día del Farmacéutico y, de este modo, pusieron en valor el aporte sanitario y comunitario de los profesionales locales. Este lunes fueron recibidos por el intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo, Hernán Ore, que les entregaron sendas distinciones.

El departamento Ejecutivo y el Concejo municipal declararon de Interés el Día del Farmacéutico y, de este modo, destacaron el aporte sanitario y comunitario de los profesionales locales. Este lunes, en la Sala de Prensa municipal, el intendente Leonardo Raimundo recibió a los farmacéuticos locales y les entregaron una placa y una copia de las resoluciones que formalizaron las distinciones.

Estuvieron presentes también la secretaria de Gobierno, Verónica Cittadini, y los concejales Hernán Ore y Gimena Bulla.

El texto aprobado por el Concejo Municipal reconoce “la labor de quienes con vocación de servicio y compromiso contribuyen a la salud y al bienestar de la comunidad”. En la misma línea, la declaración destaca el rol de la Asociación de Farmacéuticos de San Lorenzo (Asoprofarm SL), conformada en 1995, que a través de sus profesionales “ha tenido un rol activo en campañas sanitarias, destacándose su presencia y compromiso pleno durante la pandemia, donde acompañaron a la comunidad y al Estado”.

En su intervención, Raimundo subrayó la importancia de la tarea diaria de las farmacias, a las que calificó como “un dispositivo sanitario esencial, muchas veces el primero en atender a la gente frente a un problema de salud”. Además, agradeció a los profesionales por su compromiso solidario, evidenciado en la colaboración con las campañas de recolección de juguetes organizadas en la previa del Día del Niño, a beneficio de instituciones de la ciudad.

De este modo, tanto el Ejecutivo como el Concejo Municipal expresaron un reconocimiento conjunto a una profesión que combina asistencia sanitaria, compromiso social y un aporte indispensable al bienestar de la comunidad.

