La Municipalidad incorpora desfibriladores automáticos en estaciones de servicio



El intendente Leonardo Raimundo entregó un desfibrilador externo automático a la estación de servicio Axion, de bulevar Urquiza al 2600, en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita. Además, el personal del establecimiento recibió una capacitación en su uso. El plan ya suma equipos en distintos puntos estratégicos de la ciudad y prevé nuevas incorporaciones.

En un encuentro del que participó el intendente Leonardo Raimundo, la Municipalidad de San Lorenzo entregó un desfibrilador externo automático (DEA) a la estación de servicio Axion, situada en bulevar Urquiza al 2600. La incorporación del equipamiento se produjo en el marco del Programa de Prevención de la Muerte Súbita, que lleva adelante la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente.

La entrega del DEA se complementó con una capacitación en el uso del aparato que el doctor Gustavo Oggero brindó al personal del establecimiento. De la actividad también participó el secretario Eduardo Ros.

La manipulación de los dispositivos es sencilla, ya que tan sólo cuentan con dos botones: uno que orienta al rescatador a lo largo de todo el procedimiento y otro para activar la descarga eléctrica. Además, los aparatos son inteligentes, ya que a partir de la detección del ritmo cardíaco indican a la persona que está brindando la asistencia cuáles son los pasos a seguir, disminuyendo significativamente la posibilidad de una descarga indeseada.

Actualmente, cuentan con desfibriladores el Polideportivo Municipal, el Centro de Atención al Turista, el Centro Cultural, el CIC de barrio Mitre, la Secretaría de Desarrollo Social, la portería del Palacio Municipal, la comisaría 7ª y el destacamento policial de barrio Bouchard. En poco tiempo más se sumarán otros dos en las estaciones de servicio Puma e YPF Arroyo. Además se dotará del equipamiento a personal del Departamento de Tránsito de la Municipalidad.

“Un paro cardiorrespiratorio puede muy probablemente terminar con la vida de una persona. Con este programa estamos haciendo charlas de RCP en todos los lugares y ahora estamos instalando tres nuevos DEA en estaciones de servicio, porque están abiertas las 24 horas y la gente va a empezar a identificar que hay un equipo que puede sacar a un paro cardíaco a una persona. Seguimos trabajando en la salud de la ciudad y en este programa que es único en la provincia de Santa Fe”, expresó Raimundo.

