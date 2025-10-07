La Municipalidad iluminó con led la bicisenda de calle Cittadini en toda su extensión



Se instalaron 130 columnas con equipos de 150 watts a lo largo de los 2.000 metros que unen Julián Cervera con Estrada, en el límite con Fray Luis Beltrán. La obra, de notable impacto urbano, complementa la bicisenda construida recientemente en toda la traza.

La Municipalidad de San Lorenzo completó la iluminación con tecnología led la bicisenda de calle Cittadini en toda su extensión, desde Julián Cervera hasta Estrada, sobre una longitud de 2.000 metros lineales. En total, se colocaron 130 columnas con luminarias de 150 watts, que ofrecen mayor potencia lumínica, eficiencia energética y sustentabilidad ambiental.

Esta obra se suma al alumbrado público con led ya existente en la misma traza.

El municipio había ejecutado la construcción de una moderna bicisenda de hormigón de 12 centímetros de espesor y 2,40 metros de ancho, emplazada entre la calzada y la vía para ambos sentidos de circulación. De este modo, ya es posible transitar en bicicleta un trayecto continuo de 4.500 metros lineales entre calle Falucho y el límite con Beltrán, mediante el empalme con la ciclovía de Sargento Cabral.

“Esta obra representa una mejora integral para un sector con intensa circulación de trabajadores y vehículos vinculados a la actividad industrial. La iluminación led aporta seguridad, eficiencia y calidad de vida, en el marco de un plan que en poco tiempo más permitirá dotar de esta tecnología a todas las cuadras de San Lorenzo”, destacó el intendente Leonardo Raimundo.

De este modo, la Municipalidad avanza con un programa de modernización del alumbrado público que ya transformó gran parte de la ciudad, con intervenciones que promueven la sustentabilidad y mejoran la convivencia urbana.

