La Municipalidad de San Lorenzo otorgó reconocimientos a la trayectoria comercial de Igni Modas



El Ejecutivo municipal y el Concejo distinguieron a los titulares de la firma local por sus 40 años de actividad ininterrumpida. En un encuentro celebrado este martes, el intendente Leonardo Raimundo y el presidente del órgano legislativo, Hernán Ore, entregaron placas a Patricia Lorenzatti y Daniel Giacone.

El Órgano Ejecutivo y el Concejo de la Municipalidad de San Lorenzo otorgaron reconocimientos a Patricia Lorenzatti y Daniel Giacone, titulares de Igni Modas, por los 40 años de trayectoria de la histórica firma sanlorencina de indumentaria. Este martes, en la sala de Prensa Municipal, el intendente Leonardo Raimundo; el presidente del Concejo, Hernán Ore, y la concejala Gimena Bulla entregaron placas a los homenajeados.

El decreto municipal N° 643 –mediante el cual se formalizó la distinción de la intendencia– destaca el esfuerzo con el que el matrimonio inició el emprendimiento en la esquina de avenida San Martín y Alem, con apenas un hijo de ocho meses y la esperanza de construir un futuro en el comercio.

Con apoyo familiar, lograron consolidar el proyecto y, nueve años más tarde, trasladaron el local a su actual sede en avenida San Martín 1435, ya con sus tres hijos Juan Ignacio, Nicolás y María Julieta, quienes también estuvieron presentes en el agasajo.

De esta manera, el municipio reconoció la constancia, la dedicación y el aporte de Igni Modas a la vida económica y social de San Lorenzo, al cumplirse cuatro décadas de trabajo ininterrumpido.

“Es un comercio señero en el rubro, pero además es un ejemplo de resiliencia a lo largo de cuatro décadas en las que ha pasado de todo en la economía argentina. Sin dudas, este reconocimiento es más que merecido”, expresó el intendente Leonardo Raimundo.

