La Municipalidad completó la repavimentación de 32 cuadras en siete barrios de la ciudad



En su primera etapa, el programa abarcó arterias de los barrios Norte, Díaz Vélez, Islas Malvinas, Supe, Alem, Mitre y Bouchard. Además se construyen bocacalles de hormigón en distintas zonas de San Lorenzo.

La Municipalidad de San Lorenzo completó la primera etapa de un plan de repavimentación que abarcó 32 cuadras en los barrios Norte, Díaz Vélez, Islas Malvinas, Supe, Alem, Mitre y Bouchard. El programa tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y garantizar la condición óptima de la red vial.

“Teniendo prácticamente todas las cuadras de la ciudad asfaltadas o pavimentadas con hormigón, se impone el mantenimiento o la reconstrucción. Las calles se van deteriorando por el uso y también por intervenciones de aguas y redes. Obviamente esto demanda un trabajo amplio y lo estamos haciendo”, aseguró el intendente Leonardo Raimundo.

Los trabajos consistieron en la remoción del asfalto deteriorado, el tendido de nuevo material y su compactación en caliente. Entre las calles intervenidas se destaca la repavimentación de calle Vivas, una arteria estratégica que a lo largo de 1.100 metros, entre Urquiza y Berón de Astrada, une los barrios Mitre y Las Quintas.

Además, se están construyendo bocacalles de hormigón en los cruces entre Urquiza y sus calles laterales en el barrio Mitre, reforzando la seguridad y funcionalidad de la red vial urbana. Desde la Municipalidad adelantaron que el plan continuará en próximos sectores, garantizando la conservación de las calles y el confort de los vecinos.

