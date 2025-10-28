La mayor inversión de una empresa checa en Sudamérica demuestra que el continente está en la mira de las potencias



El grupo energético Energo-Pro, propietario de la española Xeal, acaba de cerrar la mayor inversión checa en Sudamérica hasta la fecha: la compra de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu, en Brasil, por más de 260 millones de euros. La operación refuerza su expansión en América Latina y marca un paso clave en la estrategia global de energía limpia del grupo

Nota original en: GIZMODO