La mayor inversión de una empresa checa en Sudamérica demuestra que el continente está en la mira de las potencias
La mayor inversión de una empresa checa en Sudamérica demuestra que el continente está en la mira de las potencias
El grupo energético Energo-Pro, propietario de la española Xeal, acaba de cerrar la mayor inversión checa en Sudamérica hasta la fecha: la compra de la central hidroeléctrica Baixo Iguaçu, en Brasil, por más de 260 millones de euros. La operación refuerza su expansión en América Latina y marca un paso clave en la estrategia global de energía limpia del grupo
Nota original en: GIZMODO