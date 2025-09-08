La inteligencia artificial cambió los call centers. Pero hay un motivo por el que seguimos necesitando humanos



La inteligencia artificial ya atiende millones de llamadas y resuelve problemas rutinarios con eficiencia. Sin embargo, cuando la tecnología parecía lista para reemplazarlo todo, surgió una verdad inesperada: hay situaciones en las que la empatía humana sigue siendo insustituible, y los call centers lo están redescubriendo.

Nota original en: GIZMODO