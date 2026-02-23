Durante años nos han repetido que el futuro de la inteligencia artificial pasa porcentros de datos cada vez más grandes, más potentes y más exigentes en consumo energético. Y es cierto que el músculo de cómputo importa. Pero hay un factor igual de determinante del que se habla mucho menos: la distancia. En la era del tiempo real no solo importa cuánto procesas, sino dónde lo haces. Cada milisegundo que un dato tarda en viajar puede alterar la capacidad de reaccionar al instante. Ese matiz, aparentemente técnico, empieza a convertirse en una cuestión estratégica para las empresas españolas.

La apuesta de Telefónica. La compañía ha activado la comercialización de sus servicios de computación en el borde para clientes B2B en cinco ciudades españolas, Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, como parte de un despliegue más amplio que contempla 17 nodos en esta fase inicial. Esto quiere decir que empresas y administraciones pueden contratar desde ahora estas capacidades de procesamiento y almacenamiento cercanas al punto donde se genera el dato.

Datos más cerca. El edge computing, o computación en el borde, consiste en procesar la información allí donde se genera, en lugar de enviarla de forma constante a centros de datos lejanos. Según explica Microsoft, se trata de trasladar capacidad de cálculo y almacenamiento a ubicaciones periféricas de la red, como fábricas, tiendas, oficinas o infraestructuras distribuidas. En la práctica, dispositivos y servidores locales analizan y filtran los datos in situ y solo remiten a sistemas centrales aquello que resulta relevante. El objetivo es reducir la latencia, aliviar el tráfico de red y habilitar respuestas en tiempo real, complementando al cloud tradicional en lugar de sustituirlo.

El despliegue. El Plan Edge de Telefónica prevé alcanzar 17 nodos en esta primera fase a lo largo de este año. Según la compañía, 12 infraestructuras ya están desplegadas: a las cinco con servicios B2B activos se suman otros nodos en Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Valladolid, Terrassa y Mérida. Este mismo año está prevista la incorporación de Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón, Santa Cruz de Tenerife y Santiago de Compostela. Muchas de estas instalaciones se ubican en antiguas centrales de cobre reconvertidas en centros Edge, adaptadas a requisitos de disponibilidad y seguridad.

Básico y Smart. Telefónica no vende “edge” en abstracto, sino dos formas concretas de utilizarlo. La primera es Edge Básico, una capa estable que acerca capacidad de cómputo al territorio y pone el foco en el control del dato y en el cumplimiento de los marcos regulatorios nacionales, regionales o locales. Cada nodo actúa como zona de disponibilidad, lo que permite desplegar aplicaciones con garantías adicionales de continuidad y resiliencia. La segunda es Smart Edge, que introduce dinamismo: selección del nodo más adecuado en cada momento, creación de instancias bajo demanda y operación con conectividad FTTH o 5G SA según el escenario.

En Xataka Los agentes de IA sí han cambiado para siempre el trabajo y la economía. Pero de momento solo en un sector: la programación

Más allá de la infraestructura física. Telefónica integra en su portfolio capacidad de cómputo con GPUs para cargas de inteligencia artificial, disponibles como servicio y desplegadas en los nodos Edge. Esto permite a empresas e instituciones ejecutar modelos de alto rendimiento sin adquirir hardware propio y manteniendo el procesamiento dentro del entorno regional definido. La compañía también menciona la incorporación de agentes y capacidades de RAG para adaptar modelos a contextos específicos. En conjunto, la estrategia busca acercar la IA al dato bajo criterios de soberanía y cumplimiento normativo.

Cuando el milisegundo manda. Un ejemplo ayuda a dimensionar el alcance de esta arquitectura. Telefónica desarrolló con CAF un piloto que combina Edge y 5G Stand Alone para el sector ferroviario, facilitando soluciones de visión artificial que procesan datos cerca del activo en lugar de depender de infraestructuras centralizadas. Según la compañía, este enfoque evita instalar nodos de procesamiento en cada vagón y mantiene la capacidad de respuesta en niveles compatibles con operaciones en tiempo real.

Imágenes | Xataka con Gemini 3 Pro

En Xataka | Teníamos sospechas, pero Sam Altman lo ha confirmado: la IA es solo una excusa para despedir

–

La IA también necesita velocidad y datos cerca: Telefónica ya vende sus minicentros para competir en la era del tiempo real

Xataka

por

Javier Marquez

.

Fuente: XATAKA.com