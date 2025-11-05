La IA puede aprender casi todo, excepto una cosa. Jeff Bezos explica por qué los inventores seguirán siendo indispensables



Durante la Italian Tech Week 2025, el fundador de Amazon recordó una lección de su infancia: la imaginación no se enseña en ninguna escuela. Para Bezos, la verdadera diferencia entre humanos y máquinas está en la capacidad de inventar, de mirar un problema y crear algo que nunca existió.

Nota original en: GIZMODO