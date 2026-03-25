Teherán/irán – 08/03/2026 – Irán nombra a Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei, como nuevo líder supremo. Foto: RS/Fotos públicas

Entrevista de Glenn Diesen a Pepe Escobar que analiza la situación actual en Oriente Medio.

Los puntos básicos de la entrevista giran en torno a la guerra actual contra Irán, su dimensión estratégica global y el papel de Irán dentro del eje Rusia‑China y el Sur Global.

Irán como “gran premio” geopolítico

Desde finales de los 90 existía un plan de guerra escalonada contra varios países, donde Irán era el objetivo final y más importante para el eje Washington–Tel Aviv.

Irán es descrito como la única superpotencia regional que compite con Israel en Asia Occidental, motivo por el que se convierte en objetivo central de la alianza sionista‑estadounidense.

Error de cálculo de EE. UU. y límites financieros

Trump habría frenado el ataque masivo a la red eléctrica iraní al ver el pánico en mercados: subida de rendimientos de bonos del Tesoro a niveles insostenibles para la economía estadounidense.

Pepe Escobar enfatiza que el verdadero talón de Aquiles de EE. UU. no es solo el petróleo, sino el mercado de bonos y las tasas de interés internas, que hacen a la guerra demasiado costosa.

Estrategia militar iraní: desgaste y mosaico

Irán habría pasado de una estrategia defensiva a una ofensiva, apoyada en misiles avanzados (como Khorramshahr‑4 y Fattah‑2) y en una red descentralizada de “ciudades de misiles” subterráneas.

Se describe un enfoque de desgaste prolongado: golpear nodos clave de funcionamiento de Israel (refinerías, infraestructura crítica) y mantener capacidad para una guerra larga, sin mostrar todo su arsenal.

Objetivos políticos de Irán y bloqueo negociador

Las exigencias iraníes incluirían: retirada total de bases de EE. UU. de Asia Occidental, levantamiento de sanciones, derecho a su programa nuclear y de misiles y reparaciones de guerra.

Estas demandas se consideran inaceptables para Washington, lo que lleva a un callejón sin salida: ninguna de las partes puede capitular sin poner en riesgo su modelo de poder, por lo que la guerra de desgaste se prolonga.

Apoyo de Rusia y China e impacto en BRICS/OCS

Rusia y China brindan respaldo a Irán en inteligencia, diplomacia y posiblemente transferencia tecnológica, como parte del proyecto de integración euroasiática.

Al mismo tiempo Escobar afirma que BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái están “en coma político”: incapaces de reaccionar con firmeza ante el ataque a un miembro (Irán), con India, Emiratos y otros jugando papeles ambiguos o contradictorios.

Opinión pública global y guerra por el Sur Global

Ambos participantes sostienen que Irán ha ganado mucho apoyo en el Sur Global gracias a su narrativa de resistencia, a una comunicación más hábil y al contraste entre “barbarie imperial” y cultura persa.

Escobar plantea que Irán estaría luchando no solo por sí mismo, sino como punta de lanza de Rusia y China en defensa de todo el Sur Global frente al “cáncer” del hegemon occidental.

Variables regionales: Irak, India, Azerbaiyán, Turquía