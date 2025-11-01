La demanda más insólita del año: George R.R. Martin acusa a OpenAI de escribir su propia secuela de Juego de tronos. La justicia cree que el caso merece llegar a juicio



Un juez federal en Nueva York considera plausible que ChatGPT haya producido textos “sustancialmente similares” a las obras de Martin. La decisión no sentencia el fondo, pero abre la puerta a un proceso que podría marcar el rumbo legal de toda la industria de la IA generativa.

Nota original en: GIZMODO