Otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado es la última señal de que Occidente ha caído aún más bajo de lo que lo había hecho hasta ahora.

Otorgárselo a una agitadora venezolana fascista y violenta que está al servicio del régimen estadounidense demuestra cómo el Instituto Nobel ha perdido por completo su credibilidad. Ya se encontraba en una situación desesperada cuando otorgó los premios Nobel a los llamados periodistas y líderes de la oposición bielorrusos, que no eran más que marionetas de los Estados Unidos y la Unión Europea en sus programas de cambio de régimen.

Esta medida escandalosa confirma que la violencia y el fascismo deben ser recompensados y que el valiente y difícil trabajo de los médicos y cirujanos en Gaza durante los últimos dos años debe ser ignorado por ellos.

Personalmente, creo que el Instituto del Premio Nobel se vendió hace mucho tiempo a los llamados «intereses neoliberales» occidentales para mantener la farsa de una civilización occidental amante de la paz que necesita liberar al resto del mundo del mal. Por supuesto, con múltiples guerras y destrucción porque, como siempre dicen sus promotores políticos, solo a través de las guerras se puede lograr la paz.

Con el inicio del genocidio sionista de Israel en Gaza y sus otros horrores en Cisjordania, la máscara final de Occidente se derrumbó con un estruendo ensordecedor. Durante dos años, Israel pudo asesinar sin oposición a hombres, mujeres y niños, bombardeando sus hogares, sus hospitales, sus universidades, sus mezquitas, sus escuelas, todo lo que tenían. Y por si eso no fuera suficiente, los mató de hambre prohibiendo de ayuda humanitaria. Como siempre, hubo cierta diplomacia, pidiendo a Israel que detuviera el bombardeo de civiles, mientras que al mismo tiempo todo Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, seguía enviando armas a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel). Todos los países occidentales son cómplices del genocidio en Gaza, por la sencilla razón de que los palestinos son y fueron asesinados con los armamentos que ellos enviaron. Solo que esta vez no pueden decir «Wir haben es nicht gewusst» (No lo sabíamos).

El genocidio en Gaza ha tenido un impacto en la conciencia de millones de personas. Y esto ha sido posible porque ahora vivimos en un mundo en el que las redes sociales son la sala de redacción del mundo. Todos pudimos ver lo que sucedió en Gaza y eso causó una conmoción en nuestra conciencia. Y nadie pudo detener el flujo de información visual directa que recorrió el mundo. Ni nuestros gobiernos, ni los principales medios de comunicación, nadie.

Las calles y plazas de las ciudades se llenaron de manifestantes que exigían el fin del genocidio y una Palestina libre. Mes tras mes, hasta el pasado fin de semana, el 4 y 5 de octubre.

Algo nuevo ha despertado en la conciencia humana. La compasión y el amor. Todos esos millones de personas en las calles y plazas de cientos de ciudades y pueblos sienten el sufrimiento y el dolor del pueblo palestino y exigen que se ponga fin a ello, desafiando a sus gobiernos y a la policía antidisturbios enviada contra ellos en algunas ciudades.

El horror de Gaza es, de hecho, el horror de todo un sistema que pudo ocultarse durante mucho tiempo tras máscaras bien confeccionadas, manipulando las mentes de las personas, pero que ahora está al descubierto ante los ojos del mundo. Un sistema violento en sus raíces que ha causado durante su existencia dolor y sufrimiento en todo el planeta y cientos de millones de muertes.

Con el despertar de la compasión y el amor por los que sufren, está surgiendo un nuevo amanecer que, cuando extienda sus alas sobre todo el mundo, eliminará todas las formas de violencia y anunciará el comienzo de la Nación Humana Universal.

Peter Noordendorp

