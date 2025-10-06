Falsedades en el descargo del ex postulante de La Libertad Avanza. De no mostrar contrato por US$200.000 a negar su vínculo con el presunto narco Fred Machado.

La defensa pública de José Luis Espert sobre sus vínculos con el empresario detenido Federico «Fred» Machado, lejos de aclarar, sumó más dudas y expuso una serie de mentiras y contradicciones que terminaron por dinamitar su candidatura.

Un minucioso análisis del diario Página 12, firmado por los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hauser, detalla al menos diez puntos oscuros en el relato del economista.Desde la falta de documentación respaldatoria hasta el ocultamiento de la verdadera naturaleza de su relación con Machado, la investigación periodística pone en jaque cada una de las «explicaciones» que dio el ahora ex candidato de Javier Milei.

Las 10 principales mentiras y contradicciones

El contrato inexistente: Espert justificó los US$200.000 como un adelanto por un asesoramiento, pero nunca exhibió el contrato que respaldara semejante pago. Su explicación carece de cualquier tipo de documentación. No liquidó los dólares: Como exportador de servicios, debía ingresar los US$200.000 al país y liquidarlos al dólar oficial, según la comunicación A 6770 del Banco Central. No presentó ninguna evidencia de haberlo hecho. La ruta sospechosa del dinero: La transferencia no provino de la empresa minera, sino de otra firma vinculada a la aviación y siguió un camino opaco a través de criptomonedas (OKX) y varias entidades bancarias. ¿Devolvió el adelanto?: Dijo que el trabajo se frustró por la pandemia, pero no aclaró si devolvió el desmesurado adelanto de US$200.000, una cifra que, según expertos, supera lo que cobran hasta ex presidentes de EE.UU. Negó su cercanía con Machado: Afirmó que vio a Machado una sola vez, pero los registros de vuelo demuestran que viajaron juntos en al menos 5 de los 36 vuelos. Su ex jefa de prensa confirmó que «eran varias reuniones» y que Machado «opinaba y participaba» activamente. Ocultó el financiamiento de la campaña: Los 36 vuelos privados, valuados en unos US$350.000, no fueron declarados como aportes de campaña. Su partido presentó gastos por cero pesos en aportes privados. Machado, más que un aportante: Espert declaró judicialmente que Machado era un simple empresario que apoyaba su campaña. Sin embargo, testigos afirmaron que pagaba el combustible, el sueldo de los pilotos e incluso intentó ofrecerle la vicepresidencia a Marcelo Longobardi, actuando como el poder detrás del candidato. Patrimonio y herencia: Justificó su crecimiento patrimonial por la herencia de su padre. Sin embargo, su ex vocera declaró que Espert mejoró su nivel de vida de manera ostentosa con el dinero de Machado, comprando un BMW de US$90.000 y una casa en Beccar. La camioneta blindada: Nunca explicó por qué Machado le proporcionó una camioneta blindada con dos cédulas azules para que la tuviera a su disposición. La cuenta en Estados Unidos: Aseguró que los US$200.000 ingresaron a una cuenta suya en EE.UU. declarada en Argentina. Sin embargo, su primera declaración jurada de 2022 no registraba cuentas en el exterior. Todo indica que la cuenta nunca fue declarada.