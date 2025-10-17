La buena salud también está en tus manos: la importancia del autoexamen para prevenir el cáncer de mama



Freepik

El autoexamen mamario es un gesto simple que puede marcar una gran diferencia. Conocerse, mirarse y palparse permite detectar a tiempo posibles cambios en las mamas, que deben ser evaluados por un profesional de la salud. Aunque no reemplaza los controles médicos ni la mamografía, es una práctica complementaria fundamental para el cuidado preventivo.

Señales de alerta que no hay que pasar por alto

Aparición de un bulto o endurecimiento en la mama o la axila.

Hendiduras o retracciones en la piel.

Enrojecimiento o irritación.

Cambios en el pezón, como inversión o secreciones.

Crecimiento de venas superficiales.

Aspecto de piel de naranja.

Modificación en el tamaño o la forma de la mama.

Si se identifica alguna de estas alteraciones, es fundamental realizar una consulta médica. La detección temprana es la herramienta más eficaz para reducir la mortalidad: cuando el cáncer de mama se diagnostica en sus etapas iniciales, el tratamiento alcanza más del 90% de probabilidades de curación.

A menudo se asocia esta enfermedad con antecedentes familiares, pero los datos muestran que solo entre un 5 y un 10% de los casos son genéticos. La gran mayoría se presenta en personas sin antecedentes, por lo que los controles y el autoexamen son esenciales para todas.

En este camino de concientización, la Fundación SanCor Salud sostiene desde hace años un trabajo constante en todo el país, desarrollando campañas, experiencias y acciones que combinan arte, salud y sensibilización. Bajo el concepto “La buena salud también está en tus manos”, esta edición invita a reconocer el poder del autocuidado y a asumir el compromiso de la detección temprana como un acto de amor propio.

Octubre es el mes rosa: un momento para hablar de cáncer de mama y recordar, una vez más, que la detección temprana salva vidas.

Nota original: vidaysalud.com