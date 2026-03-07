El delantero de Independiente, Walter Mazzantti, se convertirá en el primer refuerzo del segundo ciclo de Frank Kudelka en Newell’s Old Boys.

Según trascendió, la Lepra habría realizado una oferta por un préstamo con cargo por un año y una opción de compra del 70% de su ficha.

El atacante de 29 años podría emigrar durante el fin de semana a Rosario para realizarse la revisión médica, firmar contrato y quedar a disposición del DT rojinegro.

Cabe recordar que la Lepra recibe a Platense el próximo martes desde las 22 horas en el Coloso Marcelo Bielsa, por la décima fecha del Torneo Apertura. ​ ROSARIOPLUS