Júpiter entre los relámpagos y las auroras



¿Por qué los rayos de Júpiter ocurren tanto cerca de sus polos? Al igual que la Tierra, Júpiter ha experimentado auroras y relámpagos al mismo tiempo.

Sin embargo, a diferencia de la Tierra, los rayos de Júpiter generalmente ocurren cerca de sus polos, mientras que muchos de los rayos de la Tierra ocurren cerca de su ecuador.

Para ayudar a comprender esta diferencia, la nave espacial Juno de la NASA (actualmente en órbita alrededor de Júpiter) ha observado innumerables eventos de auroras y relámpagos. Una foto seleccionada tomada por la cámara de la Unidad de Referencia Estelar de Juno muestra la elipse auroral norte de Júpiter. Y varios reflejos y rayas.

Un evento llamativo se muestra en la imagen insertada a la derecha, que es un destello del relámpago de Júpiter, una de las imágenes más cercanas de auroras y relámpagos hasta ahora. En la Tierra (que está mucho más cerca del Sol que Júpiter), la luz solar es lo suficientemente brillante como para crear, por sí misma, un calentamiento atmosférico mucho más fuerte en el ecuador que en los polos, provocando turbulencias, tormentas y relámpagos.

En Júpiter, por el contrario, el calentamiento atmosférico proviene principalmente de su interior (como un remanente de su formación), lo que lleva a la hipótesis de que la luz solar ecuatorial más intensa reduce las diferencias de temperatura entre niveles atmosféricos, reduciendo así las tormentas ecuatoriales que crean rayos.

Vía: https://www.tiempo.com/

Fuente: NuestroClima.com