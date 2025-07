Juan Martín Del Potro dejó su huella en “Historias detrás de la historia”



Historias detrás de la historia volvió a emocionar con una nueva edición, esta vez en la ciudad de Buenos Aires. El invitado fue Juan Martín Del Potro, uno de los máximos exponentes del deporte argentino, quien compartió un testimonio íntimo y profundo sobre los desafíos que enfrentó dentro y fuera de las canchas.

El precio de la gloria y el retiro

Del Potro habló con honestidad sobre la transformación que implica alejarse del circuito profesional: “El teléfono suena menos cuando te retirás, cuando dejás de estar ahí arriba y la vida empieza a cambiar un poco. Es muy cierto lo de los amigos del campeón, eso pasa y es difícil en los primeros momentos”.

Lejos del brillo de los podios, reconoció que el cambio de rutina y de vínculos no fue sencillo, aunque logró resignificarlo con el tiempo: “Vas aprendiendo que es parte de la vida, del deporte, y lo mejor es cuando enfrentás el desafío de cómo manejarlo para que no te pegue a nivel personal”.

Su adolescencia: soledad y sacrificio

El tandilense también repasó sus inicios en el tenis profesional, marcados por la distancia emocional y física con sus afectos: “Con 16 años yo viajaba por el mundo, estaba meses fuera de mi casa… Extrañaba mucho la vida que tenían mis amigos de esa edad. Cada vez que volvía a Tandil y me reunía con ellos, no entendía ni los chistes que hacían. Ellos se veían todos los días y de repente caía yo y no sabía de lo que hablaban, eso para un adolescente es durísimo”.

Ese aislamiento marcó su crecimiento personal y le dejó una enseñanza clara sobre la importancia de los vínculos cercanos, que reivindicó al destacar el rol de su entorno: “El equipo de trabajo es fundamental porque, tanto en los momentos buenos como en los malos, es el que te sostiene y te marca el camino”.

Resiliencia frente al dolor

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó al hablar de su lesión crónica en la rodilla, que lo mantuvo alejado de las canchas en los últimos años. Sin ocultar la carga emocional, la Torre de Tandil expresó: “Es una batalla que lleva muchos años y la voy perdiendo, me consume mucho desde lo emocional y lo psicológico. Pero también tengo algo, que fue lo que apliqué en toda mi carrera, y es que sigo buscando opciones”.

Su actitud ante la adversidad, lejos de la resignación, sigue siendo una muestra de su espíritu competitivo: “Será cuestión de tiempo, pero le voy a ganar. Esta es la lucha diaria que tengo”.

Legado y mensaje para las nuevas generaciones

Ya en un tono esperanzador, Del Potro compartió una reflexión dirigida especialmente a los jóvenes: “Ponete el sueño que vos quieras, andá por eso. Desde cualquier lugar del mundo se puede lograr”.

Y cerró con una frase que resume el sentido de su camino: “Estoy muy feliz con todo lo vivido, creo que valió mucho la pena todo el esfuerzo que hice”.

