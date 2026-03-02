El Sábado 28 de Febrero se realizó otro encuentro de crecimiento personal, con actividades en el taller y profundas reflexiones.

Numerosos asistentes compartieron el programa del día en una cálida atmósfera de amistad y buena sintonía.

Como Propósito de esta jornada en particular, se invitó a profundizar en uno mismo mediante la pregunta «¿Qué necesito realmente?»

Se desarrolló un plan de actividad para unas cuatros horas aproximadamente, en las que cada uno fue fue conectando más y más su propia interioridad.

El programa comenzó con la recepción, presentaciones, y un recorrido por los símbolos y construcciones del Parque explicados por nuevos amigos que quisieron colaborar y compartir su experiencia.

El recorrido finaliza en la Sala, donde es habitual que luego de las explicaciones, se realiza una experiencia con la Fuerza. Esa primera etapa permite a cada uno rescatar su mejor disposición y sintonizar con los demás en las mejores aspiraciones. Es notable cómo los asistentes se integran con mutua confianza para llevar a delante las actividades propuestas.

Los participantes colmaron el Taller, donde el proceso de meditación continuó con la creación en cerámica de «un objeto significativo». 💚

Cada uno modeló la arcilla intentando responder a la pregunta sobre «lo que necesito realmente».

Una reunión alrededor del fogón fue el escenario ideal para intercambiar comentarios sobre las experiencias del día, las comprensiones, las nuevas preguntas que surgen y la necesidad de continuar buscando respuestas y mantener abiertos estos ámbitos.

Los organizadores expresaron su satifacción, confirmando que continuarán estas jornadas en el Parque, «para profundizar en lo mejor de cada uno y proyectarnos hacia los otros en una dirección humanizadora, que nos fortalezca internamente en este mundo tan acelerado y violento».

Compartimos a continuación los textos con que se trabajó en esta jornada:

El Programa:

JORNADA DE CERÁMICA Y MEDITACIÓN

Proceso de meditación y Creación de un objeto significativo que sea para nosotros un talismán y represente nuestras aspiraciones profundas.

Disposición Interna.

• Recorrido por los símbolos: Reflexión sobre su significado.

• Experiencia con la Fuerza: Contacto conmigo mismo, meditación sobre lo que necesito realmente.

Contacto con la Fuerza Interna, orientando nuestro trabajo hacia la profundidad del significado personal.

• Preparación del material: Amasado y agregado de chamote.

Modelado, sintiendo la textura y la plasticidad de la arcilla como una extensión de nuestra interioridad. Conectando con la meditación final del oficio: “Meditar sobre lo que necesito realmente para nuestra vida”.

Materialización.

• Exploración del deseo profundo: Reflexión sobre lo que anhelamos verdaderamente. Intentar conector con aquello que realmente necesito.

• Modelado de un objeto significativo: Conservar la conexión con nuestras sensaciones mientras damos forma a un pequeño objeto de cerámica, impregnándolo de nuestro sentido y dirección. Permitir que la intuición guíe la representación visual de nuestro sentir.

Fuego y Reflexión.

• Poco a poco llevamos nuestras pequeñas piezas de arcilla al fuego: Finalmente las piezas son horneadas a fuego directo para que se transforme de arcilla a cerámica.

• Intercambio de experiencias: Compartir reflexiones sobre el proceso vivido.

EL RECORRIDO

por los símbolos y construcciones

LOS PARQUES EN EL MUNDO

El Parque Carcaraña es uno de los más de 50 parques de estudio y reflexión que hay en desarrollo en el mundo.

En diferentes culturas y en puntos distantes de África, Europa, Asia y América han surgido estos lugares que promueven la Paz y la No Violencia.

Los parques de estudio y reflexión son lugares privilegiados para el estudio de una enseñanza sabia y bondadosa como es la del Maestro Silo.

Aquí a nadie se le pregunta sobre sus creencias personales, ya que no es necesario tener una determinada fe para sentir la alegría y la bondad o para tomar contacto con la Fuerza Interna.

Hoy recorremos el parque buscando inspiración para descubrir que es lo que NECESITAMOS REALMENTE.

Vamos a reflexionar sobre lo que anhelamos verdaderamente e intentar conectar con aquello que realmente necesito para luego crear un objeto significativo que sea para nosotros un talismán y represente nuestras aspiraciones profundas y nos acompañe en momentos de necesidad…

EL PORTAL

Los portales marcan un límite, separan dos espacios: el espacio del mundo exterior,(de la vida diaria) con aquel del mundo interno,( de la meditación y la reflexión).

Si nos disponemos…pueden producir un cambio de estado cuando los atravesamos porque invitan a traspasar un límite para entrar en otro espacio que no corresponde al de la vida cotidiana.

Ahora haremos una breve experiencia:

Los invito a cerrar los ojos. Revisemos nuestra vida cotidiana y las situaciones que vivimos… Busquemos de esas situaciones aquellas que nos perturban para dejarlas aquí afuera.

Ahora busquemos en nuestro interior una disposición calma, afectuosa con nosotros mismos y con lo mejor de los otros, que nos abra el futuro y nos conecte con la inspiración.

Con esa disposición, vamos traspasar este portal teniendo presente en todo momento ese propósito que nos ha traído: DESCUBRIR AQUELLO QUE NECESITAMOS REALMENTE para nuestra vida

EL MONOLITO

Aquí estamos frente al monolito. Este símbolo tiene la fecha de inauguración y es de acero inoxidable porque refleja la época.

LOS MONOLITOS Son las formas en las que el ser humano, en todas las civilizaciones y culturas, ha plasmado la conexión de planos altos y bajos, de lo terrenal con lo celestial, de la temporalidad con la eternidad, de aquello que une al cielo con la tierra.

Comprender cómo este instante de nuestra vida nos pone en contacto con una realidad superior.

Nos pone en presencia de nuestros más elevados pensamientos.

Nos aclara acerca de nuestras más profundas aspiraciones.

Tomémonos un corto tiempo para bucear en nuestro interior y conectar con esas necesidades más profundas…

Y elevemos un cálido pedido para que la inspiración nos acompañe

LA FUENTE

Aquí estamos frente a la Fuente.

Su forma está inspirada en el Yoni -Lingam de los altares hindúes, que recuerdan que la existencia se divide en dos principios que se unen: lo femenino y lo masculino, como símbolo de la energía creadora que se expresa en el pensamiento y en la capacidad de generar la vida.

Para muchas culturas y religiones las aguas son el símbolo de la sustancia primordial de la que nacen y a la que vuelven todas las formas. Es expresión de lo sagrado y tiene que ver con la vida misma.

Entonces, quisiera invitarlos a cerrar nuevamente los ojos para tomar contacto con ese fluir de la vida… esa correntada que nos atraviesa y que también nos trasciende…

Los invito a tomar contacto con aquello que nos hace sentir plenamente vivos… tratando de develar aquello que necesito realmente en este momento de mi vida.

Y agradeciendo esas respuestas continúo en este recorrido.

LA SALA

En las salas de los parques de estudio y reflexión, lo más importante son las personas.

Son un espacio que permite a toda persona poder sentirse a gusto y poder concentrarse en su mundo interior.

La Sala es un ámbito propicio a las ceremonias y a la meditación: lo es especialmente para nuestros Trabajos con la Fuerza interior y también para poder dirigirla hacia nuestros seres queridos.

Los invitamos a compartir una experiencia sencilla de contacto con La Fuerza Interna.

Para realizarla necesitamos cierta disposición, dada por un tono y una apertura emotiva.

Los invito a cerrar los ojos y con mucha suavidad y calma interna ir hacia nuestra propia interioridad, aquí vamos a despejar la mente de toda preocupación, a serenar nuestro corazón y a aflojar nuestro cuerpo…

Vamos a Tomar contacto con ese espacio interno donde anidan nuestras mejores aspiraciones y desde ahí develar que necesitamos realmente

Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente…

Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón…

Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho…

La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, mientras amplías tu respiración…

En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones.

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos…

Deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. Esa Fuerza que da energía a tu cuerpo y mente…

Deja que la Fuerza se manifieste en ti…

Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola…

Siente la Fuerza y su luminosidad interna…

Deja que se manifieste libremente…

Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de la que necesitamos realmente.

Para todos… PAZ FUERZA Y ALEGRIA

