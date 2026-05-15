Jornada clave en los torneos Senior de San Lorenzo: Escalada y Las Quintas mandan en +50
Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar
El fútbol senior de San Lorenzo vivió otra fecha cargada de goles y emociones en el predio CR7 de Barrio Las Quintas de la ciudad de San Lorenzo, donde los campeonatos de mayores y menores de 50 años comienan a entrar en etapa decisiva.
Por la sexta fecha, Las Quintas goleó 4 a 0 a Puerto y alcanzó la punta junto a Escalada, que derrotó 2 a 1 a Caballeros. En otro encuentro, Moreno S. venció 2 a 1 a Chiriví.
Resultados – Fecha 6:
Puerto 0 – Las Quintas 4
Moreno S. 2 – Chiriví 1
Escalada 2 – Caballeros 1
Tabla de posiciones:
Escalada – 15 pts (+17)
Las Quintas – 15 pts (+13)
Chiriví – 10 pts (+1)
Puerto – 5 pts (-7)
Moreno S. – 4 pts (-17)
Caballeros – 3 pts (-7)
Goleadores:
Ramón Berón (Las Quintas) – 5 goles
Sebastián Ozan (Escalada) – 5 goles
Rubén Espíndola (Escalada) – 4 goles
Julio Peralta (Las Quintas) – 3 goles
Andrés Leiva (Escalada) – 3 goles
Próxima fecha (Fecha 7)
14 hs: Chiriví vs Caballeros
15 hs: Puerto vs Escalada
16 hs: Moreno S. vs Las Quintas
Torneo Senior
La novena fecha dejó importantes victorias de los equipos que pelean arriba. Los Chiriví goleó 4 a 1 a San Sebastián y continúa como líder del campeonato. Escalada también ganó y sigue a dos puntos, mientras Cemento se mantiene expectante tras vencer a Moreno.
Resultados – Fecha 9:
Los Chiriví 4 – San Sebastián 1
Escalada 2 – El Indio 1
Cooperativa 1 – Argentinos 2
Puerto Mío 2 – Caballeros de Timbúes 2
Felisa 6 – La Esquina 0
Alikal 0 – 3er Tiempo 1 (ganó los puntos)
Cemento 3 – Moreno 0
Posiciones:
Los Chiriví – 22 pts (+27/-12)
Escalada – 20 pts (+20/-5)
Cemento – 18 pts (+15/-10)
Puerto Mío – 14 pts (+16/-12)
3er Tiempo – 14 pts (+15/-14)
Cooperativa – 12 pts (+14/-11)
Felisa – 12 pts (+19/-16)
Moreno – 11 pts (+12/-10)
Alikal – 11 pts (+7/-8)
San Sebastián – 10 pts (+11/-11)
La Esquina – 10 pts (+13/-26)
Caballeros de Timbúes – 9 pts (+15/-19)
El Indio – 8 pts (+9/-7)
Argentinos – 3 pts (+4/-18)
Fecha 10
14 hs: Escalada vs Caballeros de Timbúes
15 hs: Puerto Mío vs San Sebastián
16 hs: Cemento vs Los Chiriví
17 hs: Felisa vs Argentinos
17 hs: La Esquina vs 3er Tiempo
18 hs: Moreno vs Cooperativa
18 hs: El Indio vs Alikal
La próxima jornada tendrá un duelo decisivo entre Cemento y Los Chiriví, con puntos fundamentales en la pelea por el campeonato.