Desde AMSAFE San Lorenzo se impulsa la realización de las Jornadas por la Paz, una iniciativa que invita a todas las instituciones educativas del departamento a generar espacios de reflexión, diálogo y construcción colectiva en torno a la convivencia y los derechos.

La propuesta parte de una convicción central: la escuela pública es un territorio de paz, un espacio donde se enseña, se cuida, se escucha y se construyen vínculos basados en el respeto y la igualdad. En un contexto social atravesado por distintas formas de violencia y discursos de odio, la escuela sigue siendo un ámbito fundamental para fortalecer la vida en comunidad y la democracia.

Las Jornadas se desarrollan con un formato flexible, permitiendo que cada escuela las adapte a su realidad institucional. Se promueve la participación activa de estudiantes, docentes y familias a través de diversas actividades como debates, producciones colectivas, intervenciones artísticas y espacios de reflexión.

Entre los ejes de trabajo se destacan la resolución pacífica de conflictos, la construcción de acuerdos de convivencia, la prevención de la violencia en sus distintas formas y la promoción de valores como la solidaridad, el diálogo y el respeto por los derechos humanos.

Las producciones realizadas serán compartidas en la Carpa Blanca Itinerante, como expresión del compromiso de las comunidades educativas con una escuela más justa, inclusiva y democrática.

Desde AMSAFE San Lorenzo se reafirma que educar para la paz no es una tarea de un solo día, sino un compromiso permanente. Defender la escuela pública es, también, defender la paz.