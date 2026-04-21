Los manifestantes demandaban que se garantice a los soldados el derecho a invocar la «objeción de conciencia» para evitar ser desplegados en el frente.

Decenas de veteranos fueron arrestados este lunes por la Policía del Capitolio de EE.UU..

Fue por protagonizar una protesta en Washington D.C. contra la guerra lanzada contra Irán por el presidente Donald Trump, que incluyó la toma del edificio de oficinas Cannon, donde funciona la Cámara de Representantes.

Esta información fue difundida en medios locales pero poco o nada apareció en medios nacionales.

Los manifestantes —que también repudiaron las acciones de Israel en Gaza, que calificaron de «genocidio»—, se apostaron en la rotonda de la edificación, desde donde corearon consignas antigubernamentales.

Asimismo, reclamaron que se garantice el derecho que asiste a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses a invocar «la objeción de conciencia» ante la posibilidad de ser desplegados en un frente bélico, según explicó a los periodistas Mike Prysner, veterano de Irak y director ejecutivo del Centro de Conciencia y Guerra, que acabó detenido.

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