En un remate televisado celebrado durante la última jornada de Expoagro 2026 edición YPF Agro, la consignataria de haciendas presentó 320 lotes conformados por hacienda para consumo y exportación, y para invernada y cría.

La consignataria de haciendas y remates Jáuregui Lorda cerró el último día de la megamuestra con una jornada que, según indicaron, no tiene precedentes en sus 79 años de actividad.

Desde la Carpa de Remates IPCVA, y con transmisión en vivo por Canal Rural, se presentaron lotes por la mañana para consumo y exportación, mientras que a la tarde fue el turno de especial invernada y cría. “Fue el remate más grande de nuestra historia, con 27 mil cabezas filmadas”, expresó Joaquín Jáuregui Lorda, presidente de la consignataria.

En total, se presentaron 320 lotes conformados por razas Angus y sus cruzas provenientes de la Cuenca del Salado, y también Angus, Braford y Brangus de la provincia de Entre Ríos. “Tenemos lotes muy destacados como el de invernada de raza Angus de rodeo cerrado y lotes grandes de 500 o 600 terneros marca líquida”, destacó Jáuregui Lorda.

Valores de venta y financiamiento

Tras la jornada, desde la consignataria remarcaron el gran interés de todos los productores y la calidad de los animales. El destino de la hacienda fue, principalmente, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires.

Los valores de los terneros de invernada promediaron entre $6500 y $7000, mientras que la ternera se vendió entre $6000 y $6500. En cuanto al consumo liviano, categorías novillito y vaquillonas, los precios fueron entre $9100 y $9400. En el caso del novillo, la venta se ubicó entre $8300 y $8400.

Los organizadores informaron que todos los lotes fueron vendidos, y “en el caso de la invernada y cría el financiamiento fue un impulsor y decisor de compra”.

Los instrumentos de crédito disponibles, con vigencia para su presentación hasta el 20 de marzo, se gestionan a través de las tarjetas rurales AgroNación, Procampo, Galicia Rural, Santander Agronegocios y MacroAgro. El plazo de pago, asimismo, va desde 180 a 360 días, con intereses que oscilan entre el 1,4% y el 37%, según sean en dólares o pesos y dependiendo de la entidad bancaria.

Jáuregui Lorda superó sus expectativas con el remate de 27 mil cabezas | Expoagro – Edición YPF Agro.

Fuente: TRECEBITS