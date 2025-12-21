Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi luego de sufrir intensos dolores abdominales. Tras su ingreso, los estudios médicos confirmaron un cuadro compatible con apendicitis, motivo por el cual se decidió avanzar con una intervención quirúrgica durante la tarde.

Según informó la institución médica en su primer parte oficial, la ex mandataria fue sometida a una cirugía laparoscópica que corroboró el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y permitió resolver el cuadro que había motivado su traslado al centro de salud.

En el mismo comunicado, firmado por la directora médica del sanatorio, se indicó que Cristina Kirchner se encuentra cursando el postoperatorio “sin complicaciones” y con una evolución clínica favorable. Por el momento, permanece bajo observación médica, conforme a los protocolos habituales para este tipo de intervenciones.

La internación se produjo luego de que profesionales de la salud evaluaran a la ex presidenta en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Tras una primera revisión, se resolvió su traslado para la realización de estudios de mayor complejidad y eventual tratamiento quirúrgico.

Durante la tarde y la noche, militantes y simpatizantes se acercaron a las inmediaciones del Sanatorio Otamendi para expresar su apoyo, mientras se aguardaban novedades oficiales sobre su estado de salud. El centro médico, donde Cristina Kirchner ya fue atendida en ocasiones anteriores, continuará informando sobre su evolución en las próximas horas.