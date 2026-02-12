El nivel general del Índice de Precios al Consumidor de Santa Fe registró en enero un aumento de 2,6%, con relación al mes anterior. La cifra es menor al promedio nacional que dio a conocer este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

Según el informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), la inflación interanual es de 32,4%, igual que la nacional.

La inflación provincial de enero estuvo impulsada principalmente por los rubros Alimentos y bebidas (4,1%) con incrementos significativos en Verduras (27,2%), Frutas (9,2%) y Carnes (5,1%); y Atención médica y gastos para la salud (3%), impulsado por Servicios para la salud (3,6%).

Lo siguen en importancia Otros bienes y servicios (2,6%) traccionado por cigarrillos y Artículos y servicios para el cuidado personal; Esparcimiento (2,3%); Vivienda y servicios básicos (2,2%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%); Transporte y comunicaciones (1,4%) y Educación (0,8%). ​ ROSARIOPLUS