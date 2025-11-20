Implantes eléctricos en el cerebro: la nueva esperanza para la depresión que no responde a nada



La estimulación cerebral profunda vuelve a demostrar su potencial para tratar la depresión resistente: en un nuevo estudio, la mitad de los pacientes mejoró notablemente y más de un tercio quedó casi libre de síntomas. La clave está en modular la actividad eléctrica del cerebro y personalizar la terapia en tiempo real.

Nota original en: GIZMODO