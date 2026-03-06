Juan Carlos Chavarría es un artista costarricense que ha creado la Fundación Transformación en Tiempos Violentos como un instrumento para promover la paz, la generación de conciencia y la transformación individual y colectiva.

Desde hace ya 15 años, ha realizado diferentes colecciones de obras de arte inspiradas en valores humanos y temas positivos usando más de una tonelada de trozos de armas, generando así un gran mensaje de cambio, al transformar objetos que fueron utilizados en hechos violentos en obras esperanzadoras y llenas de optimismo.

Además de lo anterior, la Fundación trabaja en zonas vulnerables, en centros educativos y en centros penitenciarios, donde se utiliza el arte como una herramienta poderosa de generación de conciencia y cambio positivo, con el objetivo de educar para la Paz, dar oportunidades, promover la inserción social y generar transformaciones urgentes.

Actualmente, la Fundación está organizando el Festival Internacional ART for CHANGE para llevar esperanza y positividad a todos los pueblos del planeta.

Conversamos con él en el marco de su participación en la Mesa de Música, Arte y Cultura del Foro Humanista Mundial para indagar acerca de su propósito más íntimo y la proyección futura de su accionar a nivel personal y colectivo.

¿De qué manera piensas que tus acciones ayudan a humanizar la vida cotidiana de las personas?

El hacer arte con armas, con partes de armas destruidas, armas que se usaron en robos, en homicidios, en hechos violentos, nos llevó a hablar de otras transformaciones, de transformaciones de personas, de transformaciones de comunidades, de sociedades, de países del mundo en general.

Entonces empezamos a dar charlas, talleres en centros penitenciarios, en comunidades vulnerables, trabajando con jóvenes en riesgo, de pandillas, de grupos delictivos, en escuelas, en colegios, en universidades, en centros educativos, hablando de la paz, dando charlas, dando talleres, sobre todo en los centros educativos, trabajando en prevención de violencia.

Creemos que es vital llevar un mensaje esperanzador de paz, de transformación positiva. Y el hacer arte con lo que antes fueron armas es una acción, una metáfora de paz para llevar un mensaje de que podemos transformarlo todo.

Nuestras sociedades han abandonado mucho a su propia gente y entonces nuestros pueblos, las personas que integran la sociedad necesitan mensajes de que nada es imposible, de que podemos transformarlo todo.

Siempre decimos de que si podemos transformar armas en arte, podemos transformarlo todo e invitar a grandes transformaciones. Ni nosotros como artistas, ni el equipo, ni los psicólogos, ni los trabajadores sociales, ni todos los especialistas y profesionales en muchos campos pueden meterse en las cabezas de las personas y hacer que cambien. El cambio, el desear hacer una transformación es una una decisión muy personal. No podemos obligar ni transformar a nadie, pero sí podemos sembrar semillas de cambio, semillas de inspiración, semillas de transformación para que estas personas se motiven y por sí mismas tomen las decisiones de hacer grandes cambios.

De esta manera hemos visto cómo muchas personas han hecho cambios maravillosos, ejemplarizantes, transformaciones que nos indican que vamos por buen camino.

En estos momentos tenemos cinco personas anteriormente privadas de libertad trabajando con nosotros, así como algunos muchachos de comunidades y bueno, integrando mucha gente en nuestro equipo y dando el ejemplo de que también es importante darle oportunidades a todas estas personas para que también sigan sus procesos transformadores.

¿Qué propósito íntimo te ha llevado a emprender este camino?

Yo desde niño deseaba ser artista, terminé estudiando administración de empresas, tengo una especialidad en mercadeo, en marketing, hace años que tuve mis negocios y al final decidí dejar todos mis negocios por el arte y el arte pues me ha llevado por caminos maravillosos, enormes aprendizajes, no ha sido fácil, pero eso me ha llevado a encontrar mi misión de vida y es usar el arte como una herramienta de transformación, de generación de paz, de generación de conciencia.

Creo que desde que entré al arte fue con esa consigna, no hacer un arte solamente para decorar espacios y habitaciones y que se viera bonito, sino también generar conciencia, generar mensaje, generar discusión, generar pensamiento y dentro de eso encontré hace unos 16 años esta oportunidad de hacer arte con partes de armas, y eso me llevó por un montón de caminos que ni pensaba, el poder ir a las cárceles, el poder ir a las comunidades, el poder viajar por diferentes países y visitar lugares donde ha habido violencia, pues me han abierto todavía más la mente para asumir esta misión y para trabajar con tesón y sin descanso en pro de lo que considero algo vital y primordial, que es pues llevar un gran mensaje de transformar muchas cosas.

Realmente vivimos en un mundo pro guerra, un mundo que gasta en armas y en militarismo cerca de 10 mil billones de dólares anuales, ahí está el dinero para poder transformar el planeta entero, que no haya hambre, que haya salud, que haya educación, que haya cultura, que haya arte para todos.

Así que es toda una gran misión, pero de la cual me siento profundamente orgulloso y feliz de poderla realizar. Agradezco a la vida, a Dios y a todo lo que nos rodea por permitirme hacer lo que hago y con mi arte motivar, inspirar transformaciones y montones de cosas muy positivas. De aquel niño que soñó con hacer arte, pues hoy ese niño creo que debe estar muy contento por poder ir realizando lo que alguna vez soñó.

Cuéntanos algún testimonio de aquellos a quienes llega el impacto de tu obra que te haya conmocionado.

Me nutro de muchas cosas. Sin duda ver las caras de las personas con las que trabajamos en las escuelas, en los colegios, en las cárceles, en las comunidades, todo eso a mí me nutre y me inspira y hace que no desfallezca en todo este trabajo.

Hay muchas, muchas historias, pero bueno, por ejemplo, estando en la Reforma, que es una de las cárceles más grandes del país, o la más grande del país, recuerdo que teníamos alrededor de tres talleres de estar empezando con ese proyecto allá hace unos ocho años de esto. Al final del taller siempre nos quedamos un momento conversando y ya me había aprendido los nombres de todos los muchachos que participaban y entonces se acercaron al final y me dicen profe, usted sabe que usted la única persona que nos trata por el nombre.

Y entonces yo les pregunto ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Sí es que aquí todos somos o somos un apodo, un sobrenombre o el apellido, pero casi nadie nos llama por el nombre, Eso ha sido en adelante una consigna, aprenderme los nombres o que el equipo se aprenda los nombres de los participantes, pero eso nos demuestra la deshumanización que campea en esos lugares.

Como esto también hemos ido aprendiendo de ellos mismos también, como comentaba antes, algunos anteriormente privados de libertad trabajan con nosotros ahora y conversando con ellos historias realmente impactantes de personas que prácticamente nacieron en medio de la violencia y llevaron una vida muy difícil, muy complicada, muy violenta y cómo el arte, el amor, las condiciones familiares y una serie de circunstancias positivas han logrado que personas que consideramos increíbles hayan hecho transformaciones gigantescas.

Eso nos demuestra que con nuestro trabajo podemos tocar corazones, podemos inspirar, podemos generar esos cambios gigantescos.

Chicos jóvenes en comunidades vulnerables que estaban en riesgo de ser sicarios o de trabajar en pandillas o de meterse en problemas de drogas o cosas así, también nos demuestran que es posible ese cambio.

Y eso es inspirador en doble vía, porque al final los inspiramos a ellos, pero ellos mismos también nos inspiran a nosotros a no parar y a no decaer y a no darnos por vencidos nunca en este trabajo.

Coméntanos acerca del Festival Art for Change que están impulsando.

Art for Change, Arte para el Cambio, es un movimiento internacional donde hemos hecho actividades en muchísimos países para promover junto a todos los artistas de todas las disciplinas posibles, promover la paz juntos. Promover la paz y una gran transformación generando una conciencia para lograr pellizcarle o tratar de que los grandes presupuestos armamentistas, por lo menos una parte, vayamos quitándosela, invirtiendo en cultura, en educación, en lo vital para nuestros pueblos.

Art for Change es todo un movimiento que involucra a todos los artistas, que propone hacer grandes monumentos con partes de armas, que propone hacer conciertos, recitales de poesía, pero también la parte social, talleres, unir artes de los diferentes países.

Lo adelantamos en pandemia al ver un mundo lleno de miedo, lleno de oscuridad y decidimos empezar a hacer muchas cosas en ese momento y claro que lo continuamos.

Por ejemplo, ahora que estuvimos en Argentina, pudimos visitar una cárcel en Buenos Aires y fruto de ello y hacer toda una dinámica de colorear unas hojas que tenemos, una dinámica que se llama Terapiarnos coloreando los valores. Son impresiones de obras mías hechas con trozos de armas inspiradas en valores humanos.

En conjunto con personas del Movimiento Humanista en Argentina, pudimos visitar esta cárcel, hacer esa dinámica y vinimos a Costa Rica y lo hicimos también. Además, por iniciativa de los humanistas argentinos, estas personas también escribieron una carta dirigida a privados de libertad en Costa Rica.

Vinimos a Costa Rica, hicimos lo mismo acá en una cárcel y después hicimos un intercambio, logramos enviar las cartas y las hojas coloreadas de aquí para allá y viceversa, de allá para acá. Ha sido maravilloso el poder llevar mensajes de esperanza a todas esas personas que lo necesitan.

Entonces Art for Change es llevar luz en medio de tanta oscuridad que tiene el planeta y aportar un grano de arena en pro de la paz internacional.

¿Cómo piensas que puede ser tu contribución a la Mesa de Música, Cultura y Arte del Foro Humanista Mundial?

Me considero tremendamente humanista, he estado acá en diferentes acciones con el Movimiento Humanista de Costa Rica, he podido ahora que estuve en Argentina, en Buenos Aires, en Salta, estar con diferentes amigos humanistas, compartir el sentir, toda esa hermandad, eso tan positivo de todas las personas que están en el Movimiento Humanista.

Tremendo apoyo fue también estar en el 20 aniversario del Parque de Estudios y Reflexión La Reja junto a don Roberto Kohanoff que nos invitó y muchos humanistas, pues realmente a mí me llena de mucha esperanza saber que hay tantas personas en el mundo que continúan el mensaje de Silo, que siguen con todo un trabajo por la paz, por la no violencia.

Me parece maravilloso el poder conocer a través de don Roberto ahora a Tracey Kadada de Kenia – cooordinadora de la Mesa de Música, Arte y Cultura en el Foro Humanista Mundial (Nota del E.) – y estarnos contactando con muchas cosas, me parece maravilloso.

Y dentro de eso, nosotros que estamos trabajando desde la Fundación en todo lo que es usar el arte, la cultura y la educación como herramientas de transformación de nuestros pueblos y del planeta entero, pues creemos que unirnos a esta mesa de cultura, de arte del Foro Humanista Mundial, pues es trascendental.

Yo creo que es tiempo de que nos unamos todos, de que podamos trabajar juntos, que podamos dentro de las ideas que tenemos potenciar lo que ya venimos haciendo.

Y me pongo a total disposición para el Movimiento Humanista, para mis hermanos humanistas. Desde que hicimos la primera colección hemos hecho arte con partes de armas, promoviendo los valores humanos, valores humanos trascendentales, que creo que es importante educar sobre esos valores a las nuevas generaciones, usar esos valores como estandarte, porque precisamente la pérdida de esos valores es el caos que estamos viviendo en el mundo.

Así que pues yo feliz y orgulloso de pertenecer al Movimiento Humanista Internacional y en total disposición para colaborar en lo que sea.

Algún otro comentario que te parezca relevante. Bueno, yo me siento profundamente agradecido con la vida por darme el privilegio de liderar esta organización, este mensaje. Costa Rica es un país que hace 77 años decidió abolir el ejército. Creo que eso fue un enorme mensaje para el mundo de que se puede vivir sin ejército, de que podemos vivir en paz. Costa Rica es un pequeño país en el corazón de América, Centroamérica, y desde aquí llevar este mensaje de paz, no solo para este país que lo necesita, sino también para todos nuestros hermanos en América Latina y en toda América y en el mundo entero, pues es vital. Creemos que el desarmar el planeta es un camino hacia esa no violencia que soñamos, el desarmar no solamente por desarmar, sino para que el dinero que se gasta en todo ese gasto armamentista podamos invertirlo en lo trascendental, en la educación, en la creación de nuevas sociedades mucho más justas, mucho más humanas, mucho más pacíficas, pues es vital. Así que agradezco profundamente a la agencia Pressenza por este espacio para hablar de la paz, para hablar de nuestro mensaje de transformación, usando el arte como una metáfora de cambio y de que si podemos transformar esas armas, podemos transformarlo todo, lanzando un mensaje de mucha esperanza, de mucho positivismo, de mucho optimismo, porque son tiempos difíciles para todos, hay mucha polarización, hay mucha violencia, mucha ira contenida, mucha preocupación, mucho estrés en las personas. Y yo creo que tenemos que llevar este mensaje juntos a la mayor cantidad de personas y tocar esos corazones, porque yo siempre he creído que los buenos somos más, pero los malos hacen más bulla y a veces parece que son más, pero yo creo que los buenos en el mundo somos más y es tiempo de unirnos en pro de un gran cambio positivo para este planeta. Muchísimas gracias, enormes saludos desde Costa Rica.