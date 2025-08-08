Tan pequeño y tan poderoso a la vez, el huevo es un gran tesoro dentro de los alimentos y es uno de los más nutritivos que existen.

Es rico en proteína, grasas saludables, vitaminas y minerales. Y como si esto fuera poco, es un alimento fácil de cocinar, super versátil y que suele gustar a todo el mundo.

Beneficios del huevo:

Su contenido en Vitamina B nos ayuda a obtener energía, equilibrar el sistema nervioso y mejorar la función cerebral.

Es ideal en casos de anemia, gracias a su contenido en hierro y otros minerales.

La Vitamina D que forma parte del huevo, nos ayuda a absorber el calcio y a evitar enfermedades como la osteoporosis.

El selenio y el zinc lo convierten en un alimento altamente antioxidante, lo cual nos ayuda a evitar el envejecimiento celular.

Gracias a que incluye luteína, previene los trastornos visuales causados por el envejecimiento, como la degeneración macular o las cataratas.

De acuerdo a la salud de cada uno, podemos consumir huevos diariamente combinándolos con vegetales ya que se trata de una fuente de proteína animal.

Tips de belleza: El huevo crudo es un muy buen aliado para preparar mascarillas hidratantes para la piel y el cabello. Mezclándolo con otros ingredientes como el aceite de oliva o de almendra, la avena o la levadura de cerveza y creá mascarillas naturales para el rostro y pelo. Se recomienda especialmente en casos de piel seca y cabello desgastado o con las puntas abiertas.

Huevos benedictinos con salsa holandesa

Ingredientes: 6 huevos, agua, sal y limón o vinagre, 6 tostadas medianas, 6 fetas de jamón cocido. Para la salsa: 3 yemas de huevo, 1 y 1/2 cucharada de jugo de limón, 55 gramos de manteca fría, 170 gramos de manteca derretida, sal a gusto y 1 cucharadita de pimienta molida.

Preparación: Primero la salsa. Poné las yemas en una cacerola pequeña. Batí hasta que se haga una especie de mayonesa. Agregá el jugo de limón, y no dejes de batir. Sumale 2 cucharadas de manteca fría, y seguí mezclando hasta que se derrita y la preparación se vea espesa. Retirá la cacerola del fuego y agregá otra cucharada de manteca fría. Luego incorporá la manteca derretida. Siempre sin dejar de batir. Por último, sazoná con sal y pimienta a gusto.

Ahora los huevos. Herví agua con unas gotas de vinagre o limón, en una cacerola. Cuando hierva, vaciá un huevo, y cocinalo durante 3 o 4 minutos. Durante el proceso, con una cuchara empujá los bordes de la clara para que cubran la yema. Con un espumador, sacá el huevo, y colocalo sobre el pan tostado con jamón. Para terminar, bañalo con salsa holandesa. Repetí la acción con cada huevo y disfrutalos!

Soufﬂé de batata

Ingredientes: 200 gramos de batata cocida, 3 claras de huevo, ½ taza de leche, ½ taza de harina leudante, 3 gotas de esencia de almendras, 25 gramos de manteca, sal, azúcar y pimienta a gusto.

Preparación: Lo primero que tenés que hacer es hervir la batata hasta que esté cocida y colar. Luego, colocá todos los ingredientes en la licuadora: la batata ya cocida, las claras de huevo batidas a nieve, leche, harina, esencia de almendras, manteca, sal, azúcar y pimienta. Batí muy bien y poné la mezcla en un bandeja de vidrio con cierta profundidad, adecuada para el horno, previamente engrasada. Hornealo a 300 grados durante 30 minutos. Cuando esté listo, agregá azúcar por encima para terminar de dorar en el horno.

Existen muchas combinaciones de souﬄé por lo que podés hacerlo de calabaza, cebolla, queso, zapallitos, choclo, etc.

Isla ﬂotante

Ingredientes: Para la isla: 7 claras, 1 pizca de sal, 14 cdas. de azúcar, 1 cdita. de almidón de maíz, 1 cdita. de polvo para hornear. Para el caramelo: 200 grs. de azúcar. Para el sambayón: 7 yemas, 7 cdas. de azúcar, 1 cda. de agua fría, 4 cdas. de vino dulce.

Preparación: Para la isla ﬂotante:en un bowl, batir las claras e incorporar el azúcar de a poco en forma de lluvia hasta obtener una preparación bien ﬁrme. Agregar el almidón de maíz, polvo de hornear y la sal. En un molde de 28 cm. preparar un caramelo con el azúcar y reservar. Una vez que se endureció el caramelo, volcar suavemente las claras y cubrir todo el molde. Llevar a baño maría en un horno medio durante 1 hora y cuarto aprox., dejar enfriar y desmoldar.

Para el Sambayón: batir las yemas con el azúcar. Agregar el agua y el vino, cocinar a baño maría sin dejar de revolver.

Huevo: energía y nutrición | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com