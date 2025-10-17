Honor Robot Phone: el móvil con brazo robótico que quiere reinventar el smartphone en la era de la IA



Honor ha presentado un concepto tan futurista como intrigante: un smartphone con una cámara montada en un brazo robótico controlado por inteligencia artificial. El llamado Honor Robot Phone podría ser la primera gran evolución física del móvil en años, una mezcla de gadget, asistente y mascota tecnológica

Nota original en: GIZMODO