Se realizó el 1º de Julio en el espacio dedicado a su figura y memoria, ubicado junto al parador turístico de la ciudad.

Alejandro Cabral, Secretario de Gobierno Municipal comentó:

A 49 años de aquél lamentable 1º de Julio de 1974, le rendimos homenaje en San Lorenzo al Teniente General Juan Domingo Perón, tres veces Presidente Constitucional de la República Argentina.

Junto a Bruno Gatti, Humberto Delgado, Delfina Cavagnero, Gustavo José Giurca y otros compañeros presentes, tuvimos la posibilidad de colocar una palma recordatoria a los pies de la estatua dedicada a quien, tres veces, fuera elegido presidente por el Pueblo Argentino.