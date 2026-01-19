Hace cien años la procrastinación ya desesperaba a la humanidad. La solución fue un casco diseñado para aislar el cerebro del mundo… literalmente



Mucho antes de los móviles, las notificaciones y las redes sociales, la distracción ya era un problema. En 1925, un inventor propuso una solución extrema: un casco diseñado para aislar al usuario del mundo exterior y obligarlo a concentrarse. Lo llamó The Isolator.

Nota original en: GIZMODO