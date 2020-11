Google ya permite enviar dinero y lanzará cuentas bancarias en 2021

Google Pay, el servicio para realizar pagos a través del móvil de Google, ha sido rediseñado por completo y se convierte ahora en todo un sistema bancario integral, que permite mucho más que pagar y recibir información sobre los gastos.

Ahora, entre otras funcionalidades, se puede crear una cuenta corriente o enviar dinero a otros usuarios a través de esta herramienta.

Los usuarios podrán abrir desde Google Pay cuentas corrientes y tener acceso a tarjetas de crédito

Por Joaquín Romero / TreceBits.com

El nuevo Google Pay ya está disponible tanto para móviles con sistema operativo Android como para dispositivos iOS. Estas son las nuevas funciones que ha añadido a la app:

-Sección de pagos y envío de dinero: Hasta ahora, esta sección solo mostraba el historial de pagos realizados por el usuario con Google Pay, pero ahora se mostrarán agrupados por las personas o empresas con las que más transacciones se realizan, para que sean ubicados más fácilmente.

Además, con la actualización, Google Pay permite que se pueda enviar o solicitar dinero a contactos desde la app, tal y como hace Bizum.

-Descuentos y cupones: la app cuenta con una nueva sección donde se muestra un feed con promociones y ofertas para tiendas, comercios y marcas determinadas que colaboran con Google. Estas ofertas pueden variar en función a la ubicación del usuario, de acuerdo a la información de la que dispone Google.

-Cuenta bancaria Google Plex: Se podrá solicitar, a través de Google Pay, una cuenta bancaria, corriente o de ahorro, de forma gratuita, que no tendrá gastos de apertura ni mantenimiento, a la que los usuarios podrán vincular sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito ya existentes, y así utilizarlas desde Google Pay para comprar bienes, productos y servicios.

Esta función no estará disponible hasta 2021 y primero llegará a Estados Unidos, donde Google ya ha llegado a acuerdos con 11 entidades bancarias: Citi, Stanford Federal Credit Union, SEFCU, Seattle Bank, The Harbor Bank of Maryland, BankMobile, BMO, First Independence Bank, BBVA, Green Dot y Coastal Community Bank. El objetivo es ampliar esta lista en el futuro y llevar los productos bancarios de Google a otros países.

-Seguridad y privacidad: Google también ha actualizado las condiciones de uso del servicio para garantizar mayor seguridad a los usuarios. Así, por ejemplo, se ha eliminado la opción de importar recibos automáticamente a Gmail o Google Photos.

Google ha asegurado que los datos que se generen en las transacciones entre usuarios y bancos o tiendas, no serán vendidos a terceros y tampoco serán usados internamente para mejorar el negocio de anuncios de Google.