Google Cloud presenta Gemini Enterprise para impulsar el uso de agentes de IA en empresas



Google Cloud anunció el lanzamiento de Gemini Enterprise, una plataforma diseñada para facilitar el uso de agentes de inteligencia artificial en el ámbito corporativo. La presentación oficial se realizó el 9 de octubre de 2025 en el evento Gemini at Work.

Gemini Enterprise se apoya en los modelos avanzados de IA desarrollados por Google y ofrece una interfaz de chat que permite buscar, analizar y resumir información, además de automatizar procesos a través de agentes inteligentes. La plataforma utiliza una infraestructura abierta que se integra de forma segura con datos empresariales y conecta con servicios como Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce y SAP.

El sistema no code de Gemini Enterprise habilita a cualquier usuario de la organización a analizar datos y crear agentes personalizados, incluyendo opciones provenientes de más de 100.000 socios de Google Cloud. El módulo AI Agent Finder facilita la selección entre miles de agentes evaluados en materia de seguridad e interoperabilidad.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, enfatizó la diferencia entre la solución presentada y otras ofertas del mercado: “Gemini Enterprise es único. Algunas empresas ofrecen modelos de IA y kits de herramientas, pero solo entregan las piezas, no la plataforma. Dejan a cada organización la tarea de unirlo todo. Pero la transformación no se construye a partir de partes. Eso es exactamente lo que hemos creado con Gemini Enterprise: una plataforma completa y optimizada para la IA”.

Entre las nuevas funciones de la plataforma se incluyen Google Vids, que transforma presentaciones en videos generados por IA, traducción de voz en tiempo real en Google Meet y un Agente de Ciencia de Datos para automatizar el análisis de datos. La Customer Engagement Suite incorpora agentes capaces de interactuar con clientes en múltiples canales y hasta en cuarenta idiomas.

El anuncio también contempló iniciativas para impulsar la adopción de inteligencia artificial, como la plataforma gratuita Google Skills, el programa educativo Gemini Enterprise Agent Ready (GEAR), el hackathon y marketplace Gemini Agent Foundry, y el equipo Delta para integrar ingenieros de IA en empresas.

“Este es el poder de Gemini Enterprise, la nueva puerta de acceso a la IA en el lugar de trabajo. Estamos llevando lo mejor de la IA de Google a cada empleado, a cada flujo de trabajo, y estamos entusiasmados de apoyar a las organizaciones en cada paso del camino”, dijo Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.