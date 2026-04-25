Newell’s Old Boys informó, este viernes, que se concretó la renovación del vínculo de Francisco Scarpeccio y la firma del primer contrato de Thomas Ríos. Ambos hasta diciembre de 2029.

El delantero oriundo de Las Parejas, iniciado futbolísticamente en el club Sportivo de dicha localidad y formado en las divisiones juveniles de Newell’s desde su llegada en 2018, había firmado su primer contrato profesional a finales del 2022 cuando aún jugaba en la séptima división.

Tras destacarse en las juveniles y reserva, tuvo su primera convocatoria al primer equipo en marzo del 2025 y se estrenó como goleador en primera división el reciente 5 de abril al sentenciar la victoria ante el Ferroviario en Santiago del Estero.

“Las sensaciones son muy gratas, que el club quiera que siga formando parte me pone muy contento. Lo vivo como la primera vez. Hoy me toca formando parte del plantel de Primera pero uno no debe olvidarse del camino recorrido. Newell’s es el club en el que uno siempre quiere estar”, expresó el delantero categoría 2006.

Por su parte, Thomas, delantero zurdo nacido el 22 de septiembre del 2006 en Venado Tuerto, llegó al club en el año 2020 y durante los últimos meses se ha destacado en la división reserva bajo las órdenes de Lucas Bernardi. Recientemente, convirtió un tanto en el clásico de la categoría y fue convocado por Frank Darío Kudelka para estar en el banco de suplentes en el triunfo ante Unión.

“Muy contento y agradecido con el club, es un sueño cumplido. Vengo sumando muchos minutos en reserva por suerte, ahora el objetivo es debutar en Primera y jugar en el Coloso”, comentó el extremo. ​ ROSARIOPLUS