Gemini le está ganando terreno a ChatGPT y OpenAI ha movido ficha. El “médico de bolsillo” es su respuesta más ambiciosa hasta ahora
Google avanza con Gemini y OpenAI ya no puede permitirse esperar. Su respuesta no es un nuevo modelo ni una función decorativa: es salud. Con ChatGPT Salud, la compañía apuesta por convertir su IA en un asistente clínico permanente, integrado en tu historial, tus hábitos y tu día a día. Esto va de retención. Y de dependencia.
