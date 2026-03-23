Un violento choque entre un Peugeot 207 y un colectivo del transporte urbano se registró este lunes al anochecer en la esquina de Santiago y Rioja, en pleno centro de Rosario. El impacto dejó importantes daños materiales, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Según relataron testigos, el automóvil era conducido por una mujer que circulaba por calle Rioja cuando fue embestido por una unidad de la línea 140 que transitaba por Santiago. Como consecuencia del choque, la parte delantera del vehículo quedó completamente abollada.

A pesar de la violencia del impacto, la conductora logró salir por sus propios medios y fue asistida por personal del SIES, que constató que se encontraba fuera de peligro, aunque visiblemente conmocionada por la situación.

En tanto, el colectivo —que circulaba con pasajeros— permaneció detenido en el lugar mientras se desplegaba un operativo policial para ordenar el tránsito, que estuvo cortado durante varios minutos en esa concurrida intersección.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, en la esquina existe un cartel de “Pare” que no habría sido respetado, lo que podría haber desencadenado el siniestro. La mecánica del hecho será materia de investigación. ​ ROSARIOPLUS