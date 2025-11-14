Fitosanitarios: Buenos Aires lanzó un nuevo sistema digital para la Receta Agronómica Obligatoria





El Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires (MDA) presentó un nuevo sistema digital para la gestión de la Receta Agronómica Obligatoria, un aspecto clave para garantizar las buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios.

“Es el resultado de cuatro años de trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los distintos actores de la cadena“, señaló el MDA en un comunicado.

La resolución 567/25, firmada por el ministro Javier Rodríguez, entrará en vigencia cuando se publique en el Boletín Oficial, en pocos días.

LA NUEVA RECETA AGRONÓMICA BONAERENSE

Según precisó el Ministerio, el nuevo sistema estará disponible en la plataforma Mi MDA.

“El nuevo sistema SIGIRAO presenta múltiples ventajas frente al esquema anterior, ya que digitaliza completamente todo el proceso y mejora tanto la operatividad como la facilidad de los procesos. Entre sus principales beneficios se destaca la actualización continua del listado desplegable de los productos sobre los cuales se pueden emitir las recetas, lo que facilita el trabajo de los profesionales”, agregó.

Además, ofrece una experiencia de usuario más ágil e intuitiva, permitiendo el acceso desde distintos dispositivos, incluso con conexiones a Internet satelital o desde teléfonos celulares.

“Todo el procedimiento, al ser digital, agiliza los tiempos y reduce los errores. A su vez, el sistema garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos ingresados por los usuarios”, prosiguió.

“UNA PRODUCCIÓN MÁS CUIDADOSA DEL AMBIENTE”

“Nuestro objetivo es facilitar y agilizar la tarea de los actores involucrados y, simultáneamente, contribuir a una producción agropecuaria bonaerense más cuidadosa del ambiente y de las poblaciones”, resaltó Rodríguez.

Y añadió: “Este nuevo sistema va a favorecer a que los productores puedan certificar las buenas prácticas que implementan en sus producciones”.

Según el MDA, “otra mejora sustancial es la georreferenciación de los receptores y de las áreas de resguardo, como escuelas o apiarios, junto con la delimitación de los 2.000 metros que componen las zonas de exclusión para aplicaciones aéreas de agroquímicos”.

“Es importante destacar que este proyecto es el resultado de años de trabajo y diálogo con representantes de toda la cadena: productores, profesionales y técnicos. Escuchamos sus inquietudes, incorporamos sugerencias y éste es el resultado de todo ese proceso”, insistió Rodríguez.

IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN

Vale recordar también que el nuevo sistema es parte de las iniciativas relacionadas a las buenas prácticas agrícolas, en función del programa de BPA que lleva adelante el MDA y que precisamente pone el énfasis en la rotación de cultivos y en la aplicación de agroquímicos.

Actualmente, este plan tiene ya certificadas unas 31.323,7 hectáreas que cumplimentan con los estándares de calidad requeridos, y brinda un reconocimiento económico que es un porcentaje del impuesto inmobiliario rural.

En este marco, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la nueva receta digital, las expendedoras de agroquímicos (comúnmente llamadas agronomías) tendrán 30 días hábiles para incorporarse al sistema y digitalizar los remitos.

A tales fines se habilitaron herramientas de vinculación para que la carga de los documentos sea automática. El nuevo sistema ya se ensayó exitosamente y se adoptó en un módulo de prueba en el que participaron 164 agronomías, lo que representa alrededor de un 20% del total de las expendedoras de la provincia de Buenos Aires.

Los ingenieros agrónomos, por su parte, cuentan con 120 días hábiles para la implementación del nuevo sistema de prescripción de recetas agronómicas. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se aclara que, si bien todos los ingenieros agrónomos pueden hacer uso del nuevo sistema desde su implementación, en los primeros 30 días hábiles se priorizará la incorporación de las agronomías.

“Cabe recordar que en la provincia de Buenos Aires la receta agronómica prescripta por un profesional es obligatoria para la adquisición y la aplicación de fitosanitarios, según la ley provincial 10.699″, subrayó el MDA.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario ya está trabajando en una fuerte campaña de capacitación a partir de la implementación del nuevo sistema.

“Vamos a trabajar como siempre lo hacemos, con todos los sectores y en todo el territorio, para garantizar que la ley se cumpla, porque eso va a redundar en beneficios para la producción y el ambiente de las y los bonaerenses”, cerró Rodríguez.

