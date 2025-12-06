Fito Páez fue distinguido con el título de doctor honoris causa por la UNR
El músico rosarino Fito Páez fue distinguido en el ECU con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito artístico y cultural.
El destacado reconocimiento fue entregado por el Rector de la UNR, Franco Bartolacci, un acto un acto en el marco del 101° Aniversario de la reforma universitaria de 1918.
Tras recibir el diploma, Fito remarcó: “Este es un reconocimiento a aquella movida de la cual yo surjo (trova rosarina). Es un reconocimiento grupal. Es una invitación a recordar esa valentía de esos chicos, que en plena dictadura se encerraban en salas de ensayo a hacer música”. En este sentido, el músico recordó a otros colegas locales como Fabián Gallardo, Adrián Abonizio, Liliana Herrero.
Luego de los agradecimientos, Páez se dispuso a interpretar algunas canciones en el escenario del ECU, como Caminando por Rosario, Tratando de Crecer, Oración del Remanso, Un loco en la Calesita, Sale el Sol, Ciudad de Pobres Corazones y Mariposa Tecknicolor.
El Doctorado Honoris Causa es el título de más alto rango honorífico que una institución académica concede a una persona. Si bien se otorga en virtud de los méritos y la excelencia de la persona en un campo determinado, ya sea académico, científico, artístico o social. No otorga facultades ni tiene el mismo valor académico que un doctorado obtenido por estudios.