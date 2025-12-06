El músico rosarino Fito Páez fue distinguido en el ECU con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en reconocimiento a su destacada trayectoria en el ámbito artístico y cultural.

El destacado reconocimiento fue entregado por el Rector de la UNR, Franco Bartolacci, un acto un acto en el marco del 101° Aniversario de la reforma universitaria de 1918.

Tras recibir el diploma, Fito remarcó: “Este es un reconocimiento a aquella movida de la cual yo surjo (trova rosarina). Es un reconocimiento grupal. Es una invitación a recordar esa valentía de esos chicos, que en plena dictadura se encerraban en salas de ensayo a hacer música”. En este sentido, el músico recordó a otros colegas locales como Fabián Gallardo, Adrián Abonizio, Liliana Herrero.

Luego de los agradecimientos, Páez se dispuso a interpretar algunas canciones en el escenario del ECU, como Caminando por Rosario, Tratando de Crecer, Oración del Remanso, Un loco en la Calesita, Sale el Sol, Ciudad de Pobres Corazones y Mariposa Tecknicolor.

El Doctorado Honoris Causa es el título de más alto rango honorífico que una institución académica concede a una persona. Si bien se otorga en virtud de los méritos y la excelencia de la persona en un campo determinado, ya sea académico, científico, artístico o social. No otorga facultades ni tiene el mismo valor académico que un doctorado obtenido por estudios. ​