Con la presencia del titular de la UOM nacional, Abel Furlán, trabajadores de la fábrica de maquinaria agrícola Vasalli de Firmat acompañados por una multitud marcharon este viernes para defender las fuentes laborales.

Representantes de más de 20 seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) arribaron a Firmat para sumarse al abrazo solidario que incluyó a representantes de distintos gremios, instituciones, vecinos, familiares y amigos de los trabajadores.

La firma debe salarios desde hace tres meses y no se presenta a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. La movida en la ciudad del departamento Constitución incluyó un acto frente a la planta. Allí estuvo el secretario general de la UOM, Abel Furlán, junto al secretario general de la UOM de Firmat, Diego Romero y a representantes de diversas seccionales del gremio.

Entre los marchantes también estuvieron el intendente Leonel Maximino, los seis concejales de la ciudad, los diputados nacionales Eduardo Toniolli y Florencia Carignano, funcionarios del Departamento Ejecutivo y dirigentes locales y regionales de distintos espacios políticos, según publicó El Correo de Firmat.

“Vassalli no es cualquier empresa, Vassalli es una empresa emblemática, no solo para los trabajadores metalúrgicos sino para la comunidad de Firmat. Y también es emblemática para la Unión Obrera Metalurgica porque Vassalli es industria nacional”, dijo Furlán. “Hoy los trabajadores de la industria estamos viviendo momentos muy duros porque la economía permite una apertura indiscriminada donde permiten que ingresen máquinas usadas de afuera a poner en riesgo el trabajo de cada uno de ustedes”, describió el dirigente de la UOM nacional..}

“Esto es responsabilidad de un gobierno insensible, de un gobierno que lleva adelante una política de desindustrialización que pone en riesgo la felicidad de nuestro pueblo”, señaló.

“Quienes tenemos la máxima responsabilidad de conducir esta organización sabemos que estas cuestiones se arreglan hablando por eso hacemos una convocatoria pública a la empresa, al intendente de Firmat, al Gobernador Pullaro para que en una mesa podamos discutir la problemática de la empresa”, llamó Furlán. “Señor Intendente, señor Gobernador, a ponerse los pantalones largos, a convocar a la empresa, a tratar de buscarle solución, porque la solución de los trabajadores es la solución de nuestra patria”, concluyó.

Estas palabras trajeron cola. Según la crónica de El Correo de Firmat, el intendente Maximino esperó a que Furlán descienda del escenario y se acercó a contarle enfáticamente las acciones que viene llevando adelante él y su equipo para contribuir a la solución del conflicto en Vassalli. El mandatario local le aseguró al titular de la UOM que está diariamente en contacto con Pablo Cerra (abogado de la UOM en Firmat y Rosario) y Julio Genesini (Secretario de Trabajo de la Provincia).

“Estamos del mismo lado”, le manifestó Maximino a Furlán y le remarcó que él es máximo interesado en que Vassalli se quede en Firmat. “Que no te vendan carne podrida, vos sos lo suficientemente inteligente para saber lo que estamos haciendo”, afirmó el Intendente.

Ante esto el gremialista le respondió: “A mí me hubiera gustado que vos o el Gobernador me hubieran llamado para que ver cómo resolvemos esto”. Y agregó: “Si tenemos el mismo objetivo trabajemos juntos”.

Mientras el intercambio acontecía se apersonó una mujer y empezó a preguntar: “¿Dónde está el Gobernador?”. Era la diputada Florencia Carignano. Maximino y Furlan la observaron y continuaron dialogando entre ellos. Una vez que el dirigente de la UOM terminó de pasarle el número de celular se despidieron estrechándose la mano.

El fin de semana pasado, la empresa comunicó que cerraría la planta entre el lunes 8 y este viernes. Lo hizo a través de correos electrónicos que envió individualmente a cada empleado. Y argumentó que el cese de actividades era para realizar tareas de mantenimiento y adecuación edilicia.

La empresa adeuda salarios desde julio. También el medio aguinaldo y los aumentos paritarios. Son 290 los trabajadores perjudicados.

Además, la firma provoca. A fines de agosto, en medio de una asamblea de los empleados, se presentó la diputada nacional ahora libertaria Florencia Arietto como representante legal –es abogada– de la patronal. Y tuvo que retirarse a las apuradas por el repudio de los trabajadores.

Arietto fue la única referente de la firma que se presentó en ese momento a una audiencia pautada en la sede de la cartera laboral de Rosario. Este lunes, ante un nuevo llamado del Ministerio, directamente no fue nadie.

El secretario general de la UOM de Firmat, Romero, explicó que la marcha de este viernes fue “un abrazo solidario de la sociedad hacia los obreros de Vassalli, quienes nuevamente atraviesan una situación difícil y ven en riesgo sus puestos de trabajo”.

El dirigente gremial agregó que la crisis pone “en juego parte del ADN de nuestro pueblo”. Es que Firmat, a 110 kilómetros de Rosario, es considerada la capital nacional de la maquinaria agrícola.

La jornada para llamar la atención de la situación arrancó este viernes con una concentración de trabajadores y vecinos en bulevar Colón, entre San Martín y Belgrano, poco antes del mediodía. De allí movilizaron hasta la fábrica. Y el cierre fue un acto frente a las oficinas de Vassalli, en Almirante Brown y la colectora de la Ruta 33. El único fue el representante nacional de los metalúrgicos, Furlán.

El jueves, el intendente Leonel Maximino volvió a la planta para dialogar con los empleados. Dijo que hubo un contacto entre uno de los dueños de la firma y el Ministerio de la Producción provincial. Pero nada cambió.

Vassalli fue adquirida en enero de 2024 por Eduardo Jorge Marsó. La operación insumió unos 8 millones de dólares y se dio cuando la tradicional empresa de más de 70 años de historia atravesaba una aguda crisis. No obstante, en su momento la familia Marsó, con origen en Entre Ríos que es dueña de La Avícola y el tercer productor más importante del rubro en el país, negó como grupo la propiedad de la fábrica de maquinaria agrícola.

Los problemas laborales empezaron hace un año. Según fuentes cercanas a la empresa, “no hay problemas financieros”. La crisis escaló en el inicio del segundo semestre de este año. La firma ofreció un adelanto de 300.000 pesos a cada trabajador, sobre el total del salario. El gremio lo rechazó.

“Están con atrasos en el pago de sueldos pero no hay deudas grandes, especialmente desde que sus nuevos dueños se hicieron cargo de la empresa el año pasado”, explicó hace un tiempo el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo.

RedaccionRosario.com