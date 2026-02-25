Febrero histórico: San Lorenzo vivió un mes de grandes celebraciones patrias y culturales



La conmemoración del Combate de San Lorenzo, con la presencia del presidente de la Nación y la entrega del sable corvo de San Martín a los granaderos; el desfile de comparsas y un multitudinario festival folclórico marcaron la agenda de un mes inolvidable. Las actividades movilizaron a miles de vecinos y visitantes, con un fuerte impacto en los sectores comercial, turístico y gastronómico.

Febrero dejó una huella profunda en la vida institucional y cultural de la ciudad. La conmemoración del 213º aniversario del Combate de San Lorenzo, el desfile de comparsas sobre la avenida San Martín y la 27ª edición del festival folclórico “Un canto a la libertad” no sólo convocaron a miles de personas, sino que también dinamizaron la actividad económica local y fortalecieron el posicionamiento de la ciudad como destino histórico y cultural.

El 7 de febrero, el Campo de la Gloria fue escenario del acto central por un nuevo aniversario de la gesta sanmartiniana. La ceremonia, de carácter multitudinario, contó con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo.

En ese marco se concretó la restitución del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, un hecho de alto valor simbólico que reforzó el vínculo de la ciudad con su legado histórico. El tradicional desfile cívico-militar, la imponente carga de caballería y la recreación del rescate de San Martín completaron una jornada cargada de emoción patriótica.

El 13 y 14 de febrero, la avenida San Martín se transformó en un gran corsódromo a cielo abierto con el desfile de comparsas. Música, danza y color atravesaron el corazón de la ciudad en dos noches de celebración popular que reunieron a familias y jóvenes. A puro ritmo y color animaron la celebración las agrupaciones Ave Fénix, Barullo, Batuko do Samba, Cabaju, Euforia, Las Traviesas de Cobija, Los Primos, Malibú, Paranaiba y Retoños.

Finalmente, del 20 al 22 de febrero, el Campo de la Gloria volvió a convocar multitudes con la 27ª edición del festival folclórico “Un canto a la libertad”. Casi 500 artistas pasaron por el escenario mayor, combinando talentos locales con figuras consagradas como Maggie Cullen, Demi Carabajal, Peteco Carabajal junto a Riendas Libres, OrellanaLucca, Los Majestuosos del Chamamé, Juanjo Abregú y Ahyre.

Con entrada libre y gratuita, el festival convocó a casi 55 mil personas y generó un importante movimiento en los rubros comercial, gastronómico y hotelero de la ciudad.

La conjunción de estos tres grandes eventos ratificó el protagonismo de San Lorenzo en el calendario regional. Historia, identidad y cultura se integraron en un febrero que potenció el orgullo local y elevó a la ciudad como referencia turística y cultural.