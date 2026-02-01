El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este domingo una jornada con temperaturas entre 20 °C y 35 °C, sin nubosidad significativa y sin lluvias previstas por el momento, ideal para actividades al aire libre.

La brisa y el viento ligero del este pueden dar algo de alivio durante la tarde, aunque el sol será predominante y las horas centrales serán las más calurosas. Mantener hidratación y protección solar será importante si se planifican actividades diurnas prolongadas.

Mirando hacia el resto de la semana, los modelos indican que las temperaturas máximas podrían bajar ligeramente martes y miércoles, con mínimas aún cálidas por la noche y solo ligeras posibilidades de lluvia más adelante.

Para este lunes y la próxima semana, se espera clima mayormente estable y con pocas precipitaciones, alternando entre días con sol y nubes parciales y temperaturas que se mantendrán altas pero sin fenómenos climáticos extremos anunciados. ​ ROSARIOPLUS