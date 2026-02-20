La fabricante de neumáticos Fate informó que cumplirá la conciliación obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional para encauzar el conflicto en su planta de San Fernando. La decisión fue comunicada luego de que la firma anunciara el cierre del establecimiento y el despido de más de 920 trabajadores.

A través de un comunicado, la compañía señaló que hará efectivos los términos de la medida una vez que se verifiquen las condiciones técnicas y de seguridad necesarias dentro del predio industrial. De este modo, el eventual reinicio de la producción quedará supeditado a esas garantías.

La conciliación obliga a retrotraer la situación al momento previo al conflicto, lo que implica reanudar las tareas habituales y reincorporar al personal mientras se desarrollan negociaciones entre las partes. El plazo establecido es de 15 días.

La intervención oficial se conoció el miércoles al mediodía, cuando el Ministerio de Capital Humano dispuso la medida para descomprimir la crisis. En paralelo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires adoptó una decisión similar a través de su cartera laboral.

El conflicto se desató tras el anuncio del cese de actividades en la planta de Virreyes, en el partido de San Fernando. Trabajadores denunciaron que se enteraron del cierre al llegar a la fábrica y encontrar un cartel en el ingreso. Desde entonces, se concentraron en el lugar para reclamar la reapertura.

En su mensaje, la empresa repasó su trayectoria industrial y destacó su liderazgo en la producción de neumáticos radiales, tanto para el mercado local como para exportación. También atribuyó la decisión a cambios en el escenario económico y comercial.

El dueño de la compañía, Javier Madanes Quintanilla, enfocará ahora su estrategia en el sector energético, donde participa junto a Aluar. Mientras tanto, la firma aseguró que cancelará compromisos con proveedores y abonará las indemnizaciones correspondientes, en un escenario que permanece abierto durante la instancia de negociación ​ ROSARIOPLUS