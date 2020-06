Falleció por Coronavirus: Conmovedora despedida al Dr. Duré, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando en Chaco

Profesionales y auxiliares de la salud se congregaron en las puertas de la morgue para despedir a Miguel Duré. Gran consternación y repercusión en redes sociales.

Chaco. 19 Junio 2020. De manera espontánea y por un espacio breve de tiempo, la comunidad del hospital Perrando se acercó hasta la entrada de la morgue para darle el último adiós a Miguel Duré, jefe de Terapia Intensiva que falleció en las primeras horas de hoy por coronavirus. Luego, el proceso de duelo llevó a profesionales y auxiliares a ubicarse frente al camino que recorrería el vehículo que llevaría al crematorio los restos del profesional, en una suerte de caravana humana que despidió con aplausos el paso del coche.

El deceso generó gran consternación y repercusiones en redes sociales. “Justo me tocó guardia hoy, y sabía que estabas mal. Que habías hecho un neumotorax bilateral y veíamos la placa en la computadora, y sabíamos el pronóstico. Tratamos de no pensar en eso, y seguimos atendiendo pacientes, heridos, etc. En un número que se incrementa día a día. ·Porque hoy lloramos la muerte de un colega, y muchos se rasgarán las vestiduras. Pero dentro de una semana, o tal vez un mes, otras noticias estarán en los titulares de los diarios, y al cabo de un año ya no se recordará ni la fecha de su muerte. Y al final te das cuenta, que como médico y personal del hospital sos reemplazado por otro, y que los únicos que van a recordarte siempre, eternamente, va a ser ese núcleo reducido, casi anónimo de tu familia. Que en paz descanses Dr. Miguel Ángel Duré”, fue el hilo en Twitter de Julio Picón, del Perrando.

“Se tendría que poner luto provincial, en el día de la fecha. Es un pequeño homenaje que le podemos dar al sistema de ¨Perrando por la pérdida de un trabajador de salud pública” fue el mensaje del exministro de Salud Luis Zapico. También, en estados de WhatsApp el crespón negro como símbolo de luto predominaba en la comunidad médica.