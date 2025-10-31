Exportadores de carne vuelven a visitar China con un gran objetivo: abrir el mercado de menudencias





En lo que será la última gran feria internacional del año, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) participará, acompañado por empresas exportadoras, en la China International Import Expo (CIIE) que se llevará a cabo en Shanghái entre el 5 y el 10 de noviembre.

Se trata de una gigantesca muestra organizada por el gobierno de la República Popular China, en la que participan todos los proveedores que ofrecen sus productos y servicios en el gigante asiático.

Tras lo que fue la participación del IPCVA en la SIAL China, en mayo pasado; los empresarios vuelven al país oriental: son 13 empresas exportadoras que estarán en el clásico Pabellón Argentine Beef de 400 metros cuadrados, en torno a un gran restaurante en el que los compradores podrán degustar bife ancho y angosto a la parrilla.

“Una vez más estamos yendo a China para seguir consolidando este mercado que actualmente absorbe el 70%, en volumen, de las exportaciones de carne vacuna argentina”, expresó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

“Por otro lado seguimos insistiendo para que se pueda abrir el mercado de China para las menudencias argentinas”, agregó.

Exportaciones de menudencias bovinas: un negocio que busca explotar de la mano de China

EL PROCESO DE “SALVAGUARDIA”

Por otro lado, Breitschmitt adelantó que también se llevarán a cabo reuniones estratégicas con el gobierno chino, a raíz de la medida de salvaguardia, pendiente de resolución.

“Queremos demostrar que las exportaciones de carne argentina no son un problema para los productores locales”, aseguró.

Las empresas que acompañan al IPCVA son:

APEA

Arrebeef

Compañía Bernal

Compañía Central Pampeana

Ecocarnes

Frigorífico Forres Beltrán

Frigorífico General Pico

Frigorífico Gorina

Frigorífico Rioplatense

Frigorífico Visom

Frimsa

Grupo Lequio

Offal Exp

La CIIE es la plataforma insignia de China para el comercio y la cooperación económica global. Como la primera exposición nacional del mundo dedicada íntegramente a las importaciones, la CIIE está diseñada para conectar a empresas internacionales con compradores chinos.

Es una feria que abarca más de 330.000 metros cuadrados de espacio expositivo en el gigantesco predio NECC y se espera la concurrencia de unos 400.000 profesionales.

La CIIE es organizada por el Ministerio de Comercio de la República Popular China, el Gobierno Municipal Popular de Shanghái con la colaboración de la Organización Mundial del Comercio, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Con información de INFOCAMPO

